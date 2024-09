Erschreckende Zahl der Gewaltdelikte im Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen, als die offiziellen Zahlen, denn viele Angriffe kommen gar nicht erst zur Anzeige oder werden bewusst aus der Statistik herausgehalten. Doch auch die frisierte Bilanz der Gewaltdelikte des ersten Halbjahres ist noch voller Schrecken. Jeden Tag kommt es zu etlichen Delikten, darunter schwere Gewaltdelikte, Diebstähle und andere “Belästigungen”. Sexualdelikte soll es dagegen “nur” 14 gegeben haben, behauptet die Bundesregierung. Zweifel sind geboten.

Über die Zahl der in Bezug auf den Hamburger Hauptbahnhof durch die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2024 erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12668) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12478). Danach hat die Bundespolizei laut vorläufigen Daten ihrer Polizeilichen Eingangsstatistik in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in Bezug auf den Hamburger Hauptbahnhof 290 Gewaltdelikte, 14 Sexualdelikte. 13 Waffendelikte, 1.304 Eigentumsdelikte und 76 Betäubungsmitteldelikte registriert.

heute im Bundestag (hib)