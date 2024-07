Erdogan warnt, dass die Türkei in Israel einmarschieren könnte

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat davor gewarnt, dass die Türkei in Israel einmarschieren könnte, so wie sie in Berg-Karabach und Libyen einmarschiert ist: “So wie wir in Karabach und Libyen einmarschiert sind, werden wir das Gleiche mit ihnen [Israel] tun. Nichts ist unmöglich.“

Die lokalen Medien erinnerten daran, dass das türkische Parlament im November 2023 eine einjährige Verlängerung der Mission der Streitkräfte des Landes in Aserbaidschan im Rahmen des gemeinsamen russisch-türkischen Überwachungszentrums genehmigt hatte, das im Januar 2021 eingerichtet worden war, um die Einstellung der Feindseligkeiten in der Zone des Karabach-Konflikts zu überwachen. Ebenfalls im November 2023 verlängerte das türkische Parlament das Mandat für das Militärkontingent des Landes in Libyen um 24 Monate. Die türkischen Streitkräfte halten sich in Libyen im Rahmen eines Abkommens über die militärische Zusammenarbeit mit der libyschen Regierung der nationalen Einigung auf.

Erdogan sagte auch, dass der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas nicht auf das Angebot der Türkei reagiert habe, im türkischen Parlament zu sprechen, wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu am 24. Juli vor dem US-Kongress spricht. Zuvor hatte der türkische Regierungschef Abbas aufgefordert, sich dafür zu entschuldigen, dass er auf die Einladung Ankaras nicht geantwortet hatte. In seiner Rede vor der gemeinsamen Sitzung des US-Repräsentantenhauses und des Senats

am 24. Juli erklärte Netanjahu, dass die Militäroperation im Gazastreifen beendet sein werde, sobald die Hamas ihre Waffen abgegeben und die Geiseln freigelassen habe.

Am 7. Oktober flammten die Spannungen im Nahen Osten erneut auf, nachdem Kämpfer der radikalen Palästinensergruppe Hamas mit Sitz im Gazastreifen überraschend in israelisches Gebiet eingedrungen waren. Dabei wurden zahlreiche israelische Kibbuzbewohner, die in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen lebten, getötet und mehr als 240 Israelis, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, entführt. Israel verhängte eine vollständige Blockade des Gazastreifens und begann mit der Bombardierung der Enklave und einiger Gebiete im Libanon und in Syrien sowie mit einer Bodenoperation gegen die Hamas im Gazastreifen. Auch aus dem Westjordanland werden Zusammenstöße gemeldet.