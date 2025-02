Erdogan: Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates darf nicht verzögert werden

ISTANBUL / Die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 kann nicht aufgeschoben werden, da der Frieden im Nahen Osten ohne eine Lösung im Gazastreifen unerreichbar ist, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan:

„Die Schaffung eines souveränen, territorial vereinten Staates Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt kann nicht weiter aufgeschoben werden. Solange in Gaza kein Frieden herrscht und die Palästinenser keinen Frieden erreichen, ist ein Frieden in der Region unmöglich“, sagte Erdogan in Jakarta nach Gesprächen mit seinem indonesischen Amtskollegen Prabowo Subianto, wie der Fernsehsender TRT Haber TV berichtete.

Der türkische Präsident wies auch darauf hin, dass Israel für den Schaden, den es durch seine aggressiven Aktionen in Gaza angerichtet hat, Wiedergutmachung leisten muss: „Die Kosten der 15-monatigen Angriffe Israels in Gaza belaufen sich auf etwa 100 Milliarden Dollar. Das Gesetz schreibt vor, dass der Verursacher für den Schaden aufkommen muss“, sagte Erdogan und fügte hinzu, dass die Türkei und Indonesien ihre Kräfte beim Wiederaufbau des Gazastreifens bündeln werden.