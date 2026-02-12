Die Abgeordnete Nancy Mace sagt im Interview mit dem früheren CNN-Moderator Piers Morgan, sie habe die Epstein-Klientenliste gesehen und warnt, dass die Namen darauf die ganze Welt schockieren werden. Sie fügt „als Republikanerin“ hinzu, dass das Justizministerium diese Identitäten schütze. Laut Mace umfasst die Liste sowohl Republikaner als auch Demokraten, dazu wohlhabende Eliten, Medienschaffende, Machthaber und sogar amtierende und ehemalige Premierminister und Präsidenten. Sie sagt, der Fall Epstein werde als eine der größten Vertuschungen in die amerikanische Geschichte eingehen.
Epstein-Liste: Republikanerin Nancy Mace spricht von „größter Vertuschung der US-Geschichte“
