Epstein-Akten: Trump hat unterzeichnet, aber…

|

Fantareis

|

,

… es bleiben dreißig Tage Zeit für Justizministerin Pam Bondi, die Epstein-Akten freizugeben. Und es gibt genügend Spielraum u.a. wegen wieder aufgenommenen oder neu eingeleiteten Ermittlungen ganze Dokumente von der Veröffentlichung auszuschließen.

Was letztlich ans Tageslicht kommen darf, wird nicht mehr als ein Konvolut geschwärzter Akten sein, aus dem sich so gut wie nichts rekonstruieren lässt, was Trump und seinen Hintermännern gefährlich werden könnte.

Musiker, Autor, Publizist

