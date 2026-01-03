Epstein-Akten geschwärzt: Opfer fordern Trumps Amtsenthebung

Mehrere Plattformen berichten unter Berufung auf „Independent“ und ein Interview bei Channel 5, dass acht Missbrauchsopfer von Jeffrey Epstein ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump verlangen. Der Vorwurf: Die Regierung habe Transparenz versprochen – geliefert wurden am Ende stark geschwärzte Dokumente und „zurückgehaltene Akten“, obwohl eine Frist längst abgelaufen sei.

Im Zentrum steht die Betroffene Haley Robson. Sie sagt, die Veröffentlichung vom 19. Dezember 2025 sei nicht nur enttäuschend, sondern „illegal“. Robson war früher Trump-Anhängerin – jetzt wendet sie sich öffentlich ab. Gegenüber CNN sagte sie Ende Dezember, sie unterstütze Trump, Justizministeriums-Spitze und FBI-Führung „nicht länger“ und sei „angewidert“ von dieser Administration. Nun legt sie nach: Trump solle seines Amtes enthoben werden.

Besonders brisant: Robson wirft Generalstaatsanwältin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Beide seien „Lügner“, fordert sie – und verlangt eine offene Untersuchung. Ein weiteres Opfer, das laut Channel 5 anonym bleiben wollte, geht noch weiter und ruft Bondi und Patel zum Rücktritt auf: Überlebende verdienten „Transparenz und Ehrlichkeit“, nicht irreführende Manöver.

Robson schildert zudem ihre eigene Geschichte: Sie habe Epstein nach eigenen Angaben 2002 mit 16 Jahren kennengelernt, sei angeworben worden und habe auf „schnelles Geld“ gehofft – später habe sie erst begriffen, welchen Schaden das angerichtet habe. Heute fordert sie, dass alle Epstein-Dokumente vollständig und ungeschwärztveröffentlicht werden.

Währenddessen wirkt Trumps Kehrtwende wie ein Brandbeschleuniger: Im Wahlkampf habe er Transparenz versprochen – später habe er die Akten als bloße Ablenkung abgetan. Für die Opfer ist das der Punkt, an dem es nicht mehr um PR geht, sondern um Machtmissbrauch: Wer Aufklärung verspricht, darf nicht im Dunkeln regieren.