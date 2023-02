England: Anglikanische Kirche denkt über geschlechtsneutrale Begriffe für Gott nach

Wie The European Conservative berichtet, fordern Pastoren in England geschlechtsneutrale Begriffe in Gebeten und Hymnen. Erst jüngst hatten die Anglikaner entschieden, homosexuelle Partnerschaften zu „segnen“.

Jetzt scheinen auch immer mehr Bischöfe zu glauben, dass „geschlechtsneutrale“ Bezeichnungen für den Allmächtigen angemessener sind. Laut einem Bericht der New York Times hoffen „viele“ englische Kirchenbeamte auf eine solche Änderung.

In diesem Frühjahr wird eine neue Kommission gebildet. Jede Änderung, wie zum Beispiel des Vaterunsers in „Vater und Mutter“, müsste dann noch von der Synode genehmigt werden.

Die Entscheidung der Kirche von England, in Gebeten und anderen gottesdienstlichen Handlungen eine geschlechtsneutrale Terminologie zu verwenden, sei ein weiterer Einfall des Kulturmarxismus in religiöse Angelegenheiten, heißt es dazu auf IFN.