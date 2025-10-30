Empörte Eltern: „Hände weg von unseren Kindern!“ – Offener Brief gegen Frühsexualisierung in Kitas

Immer mehr Eltern wehren sich gegen die ideologisch aufgeladene Sexualpädagogik in Kindergärten. In einem offenen Brief haben Mütter und Väter ihren Unmut über solche Programme geäußert, die ihrer Meinung nach die natürliche Entwicklung von Kindern stören. Der Protestbrief liegt der Initiative DemoFürAlle.de vor und richtet sich an Bildungspolitiker, Träger und Pädagogen, die Sexualthemen bereits im Vorschulalter verankern wollen.

Die Eltern fordern ein sofortiges Ende der „frühkindlichen Sexualisierung“ und warnen vor Eingriffen in die elterliche Erziehungshoheit. Statt kindgerechter Aufklärung gehe es zunehmend um ideologische Umerziehung und die Auflösung natürlicher Schamgrenzen. Besonders kritisiert werden Unterrichtsmaterialien, die Kinder mit Gender-Themen und Körperübungen konfrontieren.