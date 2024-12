Elon Musk sagt es auf Deutsch: „Der SPIEGEL ist korrupt!“

Wenn man in eine Eiterblase sticht, kann viel passieren. Das Spektrum reicht von Patient tot bis Patient geheilt. Der Raumfahrtriese und Elektroauto-Pionier Elon Musk versucht sich als Chirurg im deutschen Eiterblasenwesen von Altparteien, Rundfunk- und Haltungsmedien und das Ergebnis dürfte in der gleichen Spannbreite liegen. Sein neuester Stich traf den „Spiegel“, der Augsteins Spruch „Schreiben, was ist“ mit Claas Relotius‘ und anderer Sagenfreunde Hilfe in „Schreiben, was gebraucht wird“ umgemünzt hat. Gebraucht, im Sinne von linksfaschistischem Manipulationsunwesen. Elon Musk piekste der Hamburger Plattform in eine besonders weiche Stelle – ihre Annahme von Millionenbeträgen vom Microsoft-Weltbeherrscher und Impfstoff-Großinvestor Bill Gates (hier). Post oder propter geriet das Corona-Impfen zur „Spiegel“-Grundforderung und Gates aus der Schusslinie des Magazins, zum Beispiel des Titelblattes vom 21. Mai 2022, das unter dem Rubrum „Die Gesetzlosen“ eine Auswahl Weltmilliardäre zeigt – einschließlich Elon Musk“ – nicht aber Bill Gates (hier). So viel der Ehre für Spender Gates erstaunt manchen Kritiker noch heute.

Elon Musk hat kein Verständnis für Redaktionen, die Millionenbeträge von außen annehmen und Unabhängigkeit simulieren. Von denen gibt es in Deutschland aber Dutzende.

Musk versteht manches „Spiegel“-Produkt als Schmähartikel gegen ihn und gibt der Redaktion mit seinem – auf Deutsch formulierten – Vorwurf „Der Spiegel ist korrupt!“ eins auf die Birne (hier). Angesichts der geflossenen Millionenbeträge – vielleicht nicht nur von Gates – wäre die Widerlegung des Vorwurfes echte juristische Kärrnerarbeit mit ungewissem Ausgang. Man wird also davon ausgehen dürfen, dass der „Spiegel“ die Sachdebatte nach bewährtem Muster übergehen und auf die Person Elon Musk zielen wird. Eine Wirksamkeit der polit-medialen Routinemethode erscheint in diesem Fall allerdings fraglich. Eher dürften noch weitere Eiterblasen den Pieks abbekommen.