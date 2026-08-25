Weiß (AfD): Hüber hätte nie in den Polizeidienst gelangen dürfen / Bundespolizei und GdP müssen aufklären

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Hauptstadtfraktion, Thorsten Weiß, kommentiert die heutige Enthüllung des Portals „Apollo News“ über den stellvertretenden GdP-Vorsitzenden und ehemaligen DDR-Grenzoffizier Sven Hüber:

„Sven Hüber hätte angesichts seiner Vorgeschichte niemals in den gesamtdeutschen Polizeidienst aufgenommen werden dürfen, und dass er es in der GdP zum stellvertretenden Vorsitzenden bringen konnte, wirft ein unschönes Licht auf die Gewerkschaft.

Im Hinblick auf die neuen, durch Zeugenaussagen untermauerten Vorwürfe sind sowohl die Führung der Bundespolizei als auch die GdP nun in der Pflicht, für Aufklärung zu sorgen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, muss er aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden.“