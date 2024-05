Mannheim: Michael Stürzenberger niedergestochen – Polizei schießt auf Angreifer

in

Das sind unfassbare Bilder. Ein Moslem stürzt während des Aufbaus zur Veranstaltung in Mannheim mit einem Messer auf Michael Stürzenberger und verletzt ihn schwer. Im Gerangel darauf drückt ein Polizist einen Ordner der BPE auf den Boden, statt sich um den Angreifer zu kümmern. Dieser sticht den Beamten sodann in den Hals. Dann erst wird der Mann mit Schüssen gestoppt. Im Video ist zu sehen, wie der von dem Beamten gestoppte Ordner auf dem Boden liegend die Tatwaffe des Terroristen wegstößt. Was sind das für unfähige Polizisten? Wie kann man nur auf die Idee kommen, einem der Opfer Handschellen anzulegen?

Nach Augenzeugenberichten erlitt Stürzenberger schwere Stichverletzungen am Gesicht. Er wurde von der Mitte des Gesichts bis zur Lippe komplett aufgeschnitten und hat auch am Bein Stichverletzungen. Er ist inzwischen in ein Krankenhaus transportiert worden. (PI-News)

Polizeimeldungen dazu:

12:52 Uhr: Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute gegen 11:35 Uhr zu einem Angriff auf mehrere Personen auf dem Marktplatz in Mannheim. Dabei soll eine Person mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und diese verletzt haben. Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden. Gegen den Angreifer kam es sodann zu einem Schusswaffengebrauch. Der Angreifer wurde dadurch ebenfalls verletzt.

Rettungs- und Einsatzkräfte sowie der Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Schienenverkehr ist zwischen dem Kurpfalzkreisel und dem Paradeplatz bis auf weiteres gesperrt.

ERSTMELDUNG: Aktuell kommt es am Marktplatz in Mannheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben getätigt werden.

Wir haben das Video auf Odysee gesichert, da es bei X und Youtube massiv zensiert wird.

Wir wünschen Michael Stürzenberger und allen weiteren Verletzten, dass sie schnell wieder genesen!