Echte Streitgespräche im Bundestag, darauf warten wir

Die Bundestagsreden vom 17. September 2025 haben wir gehört. Doch stellen wir uns vor: Statt abgelesener Manuskripte entstünde ein direkter Schlagabtausch, der die Zuschauer fesselte. Auf Basis der Reden von Friedrich Merz und Dr. Alice Weidel folgt hier ein fiktiver Dialog – so lebendig, wie man ihn eher aus dem britischen Unterhaus kennt.
Fiktiver Dialog Merz – Weidel (basierend auf deren Reden vom 16.9.25)
Merz:
„Unser Land steht in diesem Herbst vor wichtigen Entscheidungen. Es geht nicht um Details, sondern um die Zukunft, wie wir leben, arbeiten und wirtschaften.“
Weidel:
„Die Bürger werden ungeduldig, Herr Merz. Sie warten darauf, dass Sie sich aus Ihrer Selbstgefälligkeit und linksgrünen Realitätsverweigerung hinausbewegen.“
Merz:
„Unsere Freiheit ist bedroht – durch militärische Gewalt, hybride Bedrohungen und Angriffe auf unsere Demokratie.“
Weidel:
„Kein Wort von Ihnen zum Mord an Charlie Kirk, einem konservativen Christen, der für freie Rede stand. Ihr Schweigen spricht Bände.“
Merz:
„Deutschland weiß um seine Verantwortung für Freiheit und Frieden in Europa. Wir treten entschlossen und geschlossen auf.“
Weidel:
„Sie aber betteln im linksgrünen Lager um Unterstützung für Richterwahlen und schweigen zu linksextremen Brandanschlägen und Sabotageakten.“
Merz:
„Wir stärken die Bundeswehr, damit wir glaubwürdig abschrecken können. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.“
Weidel:
„Ihr Verteidigungsminister Pistorius gibt den Kriegsherren und verknüpft die Wehrpflicht mit dem Feindbild Russland. Unsere Söhne dürfen nicht in einem fremden Krieg sterben.“
Merz:
„Die NATO ist heute stärker denn je. Das ist ein Verdienst unserer Politik und unserer entschlossenen Haltung.“
Weidel:
„Ihre Koalition der Willigen ist eine Koalition der Verlierer, die mit dem Rücken zur Wand am Pulverfass zündeln.“
Merz:
„Die Migrationspolitik haben wir korrigiert: Ein Rückgang der Asylbewerberzahlen um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“
Weidel:
„Bis heute haben Sie kein Wort des Mitgefühls für die Opfer von Migrantengewalt gefunden. Frauen werden vergewaltigt, Menschen getötet – und Sie reden von Kurskorrektur.“
Merz:
„Wir wollen einen Sozialstaat, der stark bleibt. Deshalb ändern wir das Bürgergeld und setzen auf eine neue Grundsicherung.“
Weidel:
„Die Menschen sehen nur, dass Sie jedes Wahlversprechen gebrochen haben: Kernkraft, Heizungsgesetz, Verbrennerverbot – alles zugesagt und wieder abgesagt.“
Merz:
„Reformen sind unumgänglich. Wir wollen Gerechtigkeit zwischen den Generationen und Sicherheit für Jung und Alt.“
Weidel:
„Der Herbst Ihrer Reformen wird zum Winter der noch höheren Ausgaben. Ihr Haushalt ist verantwortungslos und treibt das Land in die Verschuldung.“
Merz:
„Wir setzen auf eine realistische Energiepolitik, die unser Land nicht überfordert. Wir danken für Vorschläge, die unsere Kosten senken.“
Weidel:
„Sie treiben die grüne Energiewende weiter – Milliarden für NGOs, absurde Entwicklungshilfe und Migrationskosten. Das ist keine Realpolitik, das ist Verschwendung.“
Merz:
„Digitalisierung und Bürokratieabbau sind Schlüssel unserer Agenda. Wir haben ein eigenes Ministerium dafür geschaffen.“
Weidel:
„Ihre Bürokratie lähmt die Wirtschaft. Während Sie über Digitalisierung reden, wandern die Unternehmen ab.“
Merz:
„Wir wollen uns behaupten als demokratisches, rechtsstaatliches, wirtschaftlich erfolgreiches und soziales Land.“
Weidel:
„Ihre Regierung ruiniert Wohlstand und Freiheit. Die Industrie flieht, und die Bürger verlieren Vertrauen.“
Merz:
„Investoren haben zugesagt, in den nächsten drei Jahren über 600 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Das ist ein starkes Zeichen.“
Weidel:
„Vor dem herannahenden Desaster flüchten Sie sich in die Pose des Weltpolitikers. Milliarden verschenken Sie ins Ausland, während die Bürger hier bluten.“
Merz:
„Wir wollen ein Land, das Reformen mutig anpackt. Dafür brauchen wir die Unterstützung aller konstruktiven Kräfte.“
Weidel:
„Sie reden von Unterstützung, aber die Bürger haben Sie längst durchschaut. Sie wollen keine Sonntagsreden, sie wollen Taten.“
Merz:
„Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben begonnen, und die Veränderungen werden spürbar werden.“
Weidel:
„Sie haben begonnen – mit Schulden, mit Wortbruch, mit Kriegstreiberei. Ihr Anfang ist unser Untergang.“
Diskutieren Sie mit!