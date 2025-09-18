Echte Streitgespräche im Bundestag, darauf warten wir

Die Bundestagsreden vom 17. September 2025 haben wir gehört. Doch stellen wir uns vor: Statt abgelesener Manuskripte entstünde ein direkter Schlagabtausch, der die Zuschauer fesselte. Auf Basis der Reden von Friedrich Merz und Dr. Alice Weidel folgt hier ein fiktiver Dialog – so lebendig, wie man ihn eher aus dem britischen Unterhaus kennt.

Fiktiver Dialog Merz – Weidel (basierend auf deren Reden vom 16.9.25)

Merz:

„Unser Land steht in diesem Herbst vor wichtigen Entscheidungen. Es geht nicht um Details, sondern um die Zukunft, wie wir leben, arbeiten und wirtschaften.“

Weidel:

„Die Bürger werden ungeduldig, Herr Merz. Sie warten darauf, dass Sie sich aus Ihrer Selbstgefälligkeit und linksgrünen Realitätsverweigerung hinausbewegen.“

Merz:

„Unsere Freiheit ist bedroht – durch militärische Gewalt, hybride Bedrohungen und Angriffe auf unsere Demokratie.“

Weidel:

„Kein Wort von Ihnen zum Mord an Charlie Kirk, einem konservativen Christen, der für freie Rede stand. Ihr Schweigen spricht Bände.“

Merz:

„Deutschland weiß um seine Verantwortung für Freiheit und Frieden in Europa. Wir treten entschlossen und geschlossen auf.“

Weidel:

„Sie aber betteln im linksgrünen Lager um Unterstützung für Richterwahlen und schweigen zu linksextremen Brandanschlägen und Sabotageakten.“

Merz:

„Wir stärken die Bundeswehr, damit wir glaubwürdig abschrecken können. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.“

Weidel:

„Ihr Verteidigungsminister Pistorius gibt den Kriegsherren und verknüpft die Wehrpflicht mit dem Feindbild Russland. Unsere Söhne dürfen nicht in einem fremden Krieg sterben.“

Merz:

„Die NATO ist heute stärker denn je. Das ist ein Verdienst unserer Politik und unserer entschlossenen Haltung.“

Weidel:

„Ihre Koalition der Willigen ist eine Koalition der Verlierer, die mit dem Rücken zur Wand am Pulverfass zündeln.“

Merz:

„Die Migrationspolitik haben wir korrigiert: Ein Rückgang der Asylbewerberzahlen um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Weidel:

„Bis heute haben Sie kein Wort des Mitgefühls für die Opfer von Migrantengewalt gefunden. Frauen werden vergewaltigt, Menschen getötet – und Sie reden von Kurskorrektur.“

Merz:

„Wir wollen einen Sozialstaat, der stark bleibt. Deshalb ändern wir das Bürgergeld und setzen auf eine neue Grundsicherung.“

Weidel:

„Die Menschen sehen nur, dass Sie jedes Wahlversprechen gebrochen haben: Kernkraft, Heizungsgesetz, Verbrennerverbot – alles zugesagt und wieder abgesagt.“

Merz:

„Reformen sind unumgänglich. Wir wollen Gerechtigkeit zwischen den Generationen und Sicherheit für Jung und Alt.“

Weidel:

„Der Herbst Ihrer Reformen wird zum Winter der noch höheren Ausgaben. Ihr Haushalt ist verantwortungslos und treibt das Land in die Verschuldung.“

Merz:

„Wir setzen auf eine realistische Energiepolitik, die unser Land nicht überfordert. Wir danken für Vorschläge, die unsere Kosten senken.“

Weidel:

„Sie treiben die grüne Energiewende weiter – Milliarden für NGOs, absurde Entwicklungshilfe und Migrationskosten. Das ist keine Realpolitik, das ist Verschwendung.“

Merz:

„Digitalisierung und Bürokratieabbau sind Schlüssel unserer Agenda. Wir haben ein eigenes Ministerium dafür geschaffen.“

Weidel:

„Ihre Bürokratie lähmt die Wirtschaft. Während Sie über Digitalisierung reden, wandern die Unternehmen ab.“

Merz:

„Wir wollen uns behaupten als demokratisches, rechtsstaatliches, wirtschaftlich erfolgreiches und soziales Land.“

Weidel:

„Ihre Regierung ruiniert Wohlstand und Freiheit. Die Industrie flieht, und die Bürger verlieren Vertrauen.“

Merz:

„Investoren haben zugesagt, in den nächsten drei Jahren über 600 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Das ist ein starkes Zeichen.“

Weidel:

„Vor dem herannahenden Desaster flüchten Sie sich in die Pose des Weltpolitikers. Milliarden verschenken Sie ins Ausland, während die Bürger hier bluten.“

Merz:

„Wir wollen ein Land, das Reformen mutig anpackt. Dafür brauchen wir die Unterstützung aller konstruktiven Kräfte.“

Weidel:

„Sie reden von Unterstützung, aber die Bürger haben Sie längst durchschaut. Sie wollen keine Sonntagsreden, sie wollen Taten.“

Merz:

„Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben begonnen, und die Veränderungen werden spürbar werden.“

Weidel:

„Sie haben begonnen – mit Schulden, mit Wortbruch, mit Kriegstreiberei. Ihr Anfang ist unser Untergang.“