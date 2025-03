Dracula: Er ist wieder da

Die Blutsauger von einst sind zurückgekehrt. Lautlos, hungrig, unsichtbar. Einst huschten sie durch nebelverhangene Burgruinen, hinterließen blutige Male an zitternden Hälsen. Heute haben sie sich verwandelt. Sie beißen nicht mehr ins Fleisch, sondern in den Verstand. Dracula fährt seine spitzen Zähne nicht mehr durch Adern, sondern durch deine Gedanken. Sein Gift sickert ins Hirn, schleichend, tödlich, unausweichlich.

Er will mehr als nur dein Blut. Er will dein Denken, deinen Willen, deine Seele. Kein Angriff aus dunklen Gassen. Er lauert im Licht, strahlt aus Bildschirmen, flimmert durch Talkshows, tropft aus Podcasts, sickert aus Nachrichtenmeldungen. Die Infektion beginnt unbemerkt. Ein Lautsprecher in jedem Wohnzimmer, ein Ratgeber in jeder Tasche, ein Algorithmus, der dein Weltbild formt. Und du hörst zu. Du konsumierst. Du nimmst es auf.

Früher half Knoblauch.

Und ein Kreuz schützte vor den Bestien. Heute fehlt uns selbst der Glaube, dass der Teufel nicht nur im Detail steckt. Er steckt überall. Der geringste Zweifel, das leiseste kritische Wort, und die Reißzähne schlagen zu. Sie zerfetzen deinen Ruf, reißen dich in Stücke, lassen dich bluten auf dem Schafott der Empörung. Die Vampirjäger sind zu Gejagten geworden, und die Bestien sind Legion. Wie ein Schwarm Fledermäuse stoßen sie herab, schwingen Faktenchecks wie Klingen wittern jeden Funken Eigenständigkeit. Sie hassen den, der sich nicht beugt. Sie fürchten den, der noch selbst denkt.

Widerstand ruft ihre Waffen hervor.

Rufmord jagt dich durch die Straßen. Empörungsstürme prasseln nieder, peitschen über den Verstand hinweg, hinterlassen Furcht, lähmen den Willen. Kein Blutverlust, doch tiefe Wunden. Keine Bissmale, sondern Narben im Kopf. Auch einst verwandelte ein einziger Biss das Opfer in einen willigen Sklaven. Heute ist es genau wie damals, denn das Gift, das sich einschleicht, zerfrisst, zerstört. Ein Shitstorm reißt dich in Fetzen, ein tosender Chor der Entrüstung schnürt dir die Luft ab. Dein freier Geist zappelt im Netz, verfangen, ausgeliefert, ausgestellt. Dracula ist wieder da.

Doch noch glimmt ein Funke Hoffnung.

Dein eigener Verstand ist die Klinge. Dein Wille, das letzte Bollwerk. Schärfe ihn. Bewaffne dich mit Klarheit, mit Skepsis, mit Mut. Glaube nichts, nur weil es tausendfach wiederholt wird. Die Hirnsauger sind überall. Sie kreisen. Sie kommen. Doch du kannst sie sehen und dich wehren.