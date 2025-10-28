Dobrindts Krisenunterricht sorgt für Wirbel – AfD warnt vor Panikmache im Klassenzimmer!

Innenminister Alexander Dobrindt will laut Spiegel die Krisenvorbereitung an Schulen zur Pflicht machen. Schüler sollen künftig lernen, wie sie sich bei Blackouts, Naturkatastrophen oder Angriffen verhalten – mit bundesweiten Notfallplänen und Übungen. Dobrindt spricht von „Resilienzförderung“, Kritiker sehen dagegen eine schleichende Militarisierung des Unterrichts.

In Baden-Württemberg reagiert die AfD mit deutlicher Ablehnung. Hans-Peter Hörner, stellvertretender bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, betont in einer Pressemitteilung vom 28. Oktober:

„Eine politische Instrumentalisierung des Unterrichts, gar Panikmache oder Kriegstreiberei ist mit der AfD nicht zu machen.“ Schüler müssten laut Hörner auf reale Gefahren vorbereitet werden – etwa bei Stromausfällen oder Bränden – aber ohne Angstbilder und ideologische Färbung. „Krisenkompetenz braucht Praxis, altersgerechte Inhalte und gut ausgebildetes Personal – ohne Militarisierung des Unterrichts, wie ihn die DDR schon mal hatte“, so der AfD-Politiker weiter.

Während Dobrindt von „Resilienztrainings“ schwärmt, warnt die AfD vor Symbolpolitik und fordert stattdessen sachliche, ideologiefreie Bildung – nicht das nächste staatlich verordnete Krisenritual.