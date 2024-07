Disgusting – ekelerregend!

Natürlich hat das alles nichts mit Sport zu tun. Die so genannten Olympischen Spiele der Neuzeit dienten immer nur vordergründig der angeblichen Völkerverständigung. Jede dieser Veranstaltungen wurde der Zeit und dem Ausrichterland entsprechend für politische Zwecke ausgeschlachtet.

Was nutzt es noch, sich über diese Spektakel aufzuregen, die nur so vor Satanismus strotzen? Man kennt das zu genüge vom ESC und anderen Einweihungsfeiern. Es ist ekelhaft, ekelerregend, zutiefst verstörend für Kinder und wäre noch vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert worden. Die Verherrlichung des abartigen kranken Bösen kündet vom Niedergang des so genannten Werte-Westens. In der Geschichte haben solche Prozesse manchmal Jahrzehnte bis Jahrhunderte angedauert. Dieses Mal jedoch hat es den Anschein, als würde es immer schneller zu Ende gehen.

Was war das für eine #OpeningCeremony -?! Zu Recht trendet bei X nun: #disgusting. Erst dieser Haufen Transen und dann die Verhöhnung der gesamten Christenheit. Was sind das für Leute, die sowas inszenieren? #Paris2024 #ParisOlympics2024 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) July 26, 2024

Was sollte die Eröffungsfeier zur Olympiade in #Paris2024 darstellen? Sodom und Gomorra 2.0? Ich finde, daß ist an Verderbtheit kaum noch zu überbieten.

Die Eröffungsfeier zu den olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (Russland) hingegen hatte Format, Stil und Niveau. pic.twitter.com/1dHcfNsc9v — Der Mutbürger 🇩🇪🕊 (@GerkenSascha) July 27, 2024