Unrechtsstaat ist, wenn die Polizei Kritikern mit Sorgerechtsentzug droht

Wenn die Guten ihre Kinder zu Demos schleppen, ist es natürlich ganz etwas Anderes. So zum Beispiel der Fall der kleinen Annalena, heute „Außenministerin“:

In ihrer frühen Kindheit lebte Baerbock eine Zeit lang in Nürnberg.[6] 1985[7] zog ihre Familie nach Pattensen bei Hannover, wo sie mit zwei jüngeren Schwestern und zwei Cousinen in einem von ihren Eltern über mehrere Jahre sanierten Haus im Ortsteil Schulenburgaufwuchs.[8][9][10] Ihre Eltern nahmen sie in den 1980er Jahren mit zu Menschenketten gegen das Wettrüsten und zu Anti-Atomkraft-Demos.[11][12][13]