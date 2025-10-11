Digitaler Totalschaden: Berliner Verwaltung verpennt Windows-Umstieg – Millionen futsch!

Die IT-Pannenhauptstadt Berlin schafft es wieder in die Schlagzeilen: Weil viele Behörden noch immer mit dem veralteten Windows 10 arbeiten, drohen der Hauptstadt Millionenkosten für Sonderlizenzen – so n-tv berichtet. Der Support für das Betriebssystem läuft bald aus, doch die Verwaltung kommt mit der Umstellung auf Windows 11 nicht hinterher.

Das Desaster ist hausgemacht: Anstatt rechtzeitig zu planen, wurde jahrelang auf Sicht gefahren. Jetzt muss der Steuerzahler tief in die Tasche greifen, um den Rückstand mit sogenannten „Extended Security Updates“ zu überbrücken – einem teuren Notpflaster von Microsoft.

Während in Berlin weiter Daten in Faxgeräten und Altsoftware versickern, kassieren globale IT-Konzerne dank staatlicher Inkompetenz erneut ab. Und die Verwaltung? Verspricht Besserung – beim nächsten Update. Vielleicht.