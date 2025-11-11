Weidel: Diese Regierung wird schneller zerbrechen als die Ampel!

In einer neuen Pressekonferenz rechnete Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, mit der Bundesregierung ab.

Weidel sprach von einem politischen „Trümmerhaufen“, der sich selbst zerlege. Die Ampel sei längst am Ende – der Rest nur noch Show, um das eigene Versagen zu kaschieren. Deutschland stehe wirtschaftlich und gesellschaftlich vor einem Scherbenhaufen, während SPD, Grüne und FDP um Posten und Profil kämpften.

In den sozialen Netzwerken sorgt die Rede für heftige Reaktionen. Viele Zuschauer äußern Zustimmung und sehen in Weidel die „einzige verbliebene Stimme der Vernunft“. Kommentare wie „Nur noch AfD“, „Meine Kanzlerin“ oder „Danke für Ihren Einsatz“ überfluten das Video.

Ob sich Weidels Prognose bewahrheitet, bleibt abzuwarten – doch eines ist klar: Die Stimmung im Land kippt, und das Vertrauen in die Regierung bröckelt schneller, als Scholz „Fortschritt“ sagen kann.

Quelle: AfD-Fraktion Bundestag auf YouTube