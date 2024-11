113 Abgeordnete legen Antrag zum AfD-Verbotsverfahren vor

in

Eine Gruppe von 113 Abgeordneten hat einen Antrag gestellt, um die Verfassungswidrigkeit der AfD zu überprüfen und gegebenenfalls ihr Vermögen für gemeinnützige Zwecke einzuziehen oder sie von staatlicher Finanzierung auszuschließen.

Vorgeworfen wird der AfD in der Begründung unter anderem, sich gegen zentrale Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu wenden. So würden die Würde des Menschen sowie das Diskriminierungsverbot „durch die AfD, ihre führenden Funktionäre sowie zahlreiche Mandatsträger und Mitglieder mittlerweile unverhohlen in Frage gestellt“, heißt es weiter.

Namentlich werden diese Abgeordneten als Verantwortliche in dem Antrag genannt: