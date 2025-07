Die wahre Bedeutung des Regenbogens

„Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen bei euch, auf ewige Generationen hin: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn ich Wolken über die Erde ziehe und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund denken, der besteht zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen aller Art; und das Wasser soll nie mehr zur Sintflut werden, die alles Leben vernichtet.“



Genesis 9,12–17 (Einheitsübersetzung)