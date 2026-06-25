„Die Volksparteien haben geschlossen für den Einstieg in den Digitalen Euro gestimmt – alle Patrioten stimmten dagegen“

Österreichische Nationalbank und Schweden raten zu Bargeld als Sicherheit.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser hat die Behandlung des Digitalen Euro im „Single Currency Package“ im Wirtschaftsausschuss diese Woche scharf kritisiert. Mit der Annahme des Berichts im EU-Parlament zum digitalen Euro mit 43 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung sei der nächste Baustein einer umfassenden digitalen Kontrollinfrastruktur politisch auf Schiene gesetzt worden. „Das ist kein harmloses Zahlungsprojekt. Das ist der Einstieg in ein neues System für kontrollierbares Geld. Deswegen haben wir Patrioten geschlossen dagegen gestimmt“, so Hauser. Er kritisierte die Volksparteien scharf, weil diese für den Digitalen Euro gestimmt haben.

„Das Europäische Parlament hätte dies Verhandlungsposition nicht annehmen dürfen. Dieses Mandat gehört nicht durchgewunken, sondern gestoppt!“, erklärte Hauser. Wer diesem Paket zustimme, öffne der schrittweisen Verdrängung des Bargelds Tür und Tor. Die Verdrängung des Bargelds sei auch eine maßgebliche sicherheitspolitische Problematik: „Sogar die Österreichische Nationalbank empfiehlt für längere Ausfälle elektronischer Zahlungsmittel Bargeldreserven!“, so der Freiheitliche. „Außerdem wird in Schweden in der an alle Haushalte verteilten Broschüre „Für den Krisen- oder Kriegsfall“ ausdrücklich empfohlen, ausreichend Bargeld für mindestens eine Woche in unterschiedlichen Scheinen bereitzuhalten.“

„Bargeld ist nicht nur Freiheit, sondern auch Sicherheit!“, betonte Hauser. „Das Bargeld muss dauerhaft geschützt werden: durch eine echte Bargeldannahmepflicht, ein Recht auf Barzahlung, ein Recht auf analoge Teilhabe und ein klares Verbot programmierbarer oder politisch steuerbarer Geldfunktionen! Die Bürger brauchen kein EU-Kontrollgeld, keine digitale Gängelung und keine weitere Machtverschiebung zu Zentralbanken, Behörden und Systemeliten“, meine der freiheitliche EU-Abgeordnete.