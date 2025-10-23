Die Thüringer SPD (noch 7%) klammert sich an eine neue Wunderwaffe für den Endsieg

Die Blockparteien treiben es umso grotesker, je mehr sie in den Umfragen vertrocknen. Die Thüringer SPD liegt noch zwei Punkte über der 5%-Hürde und mobilisiert die letzten Reserven gegen die übermächtige AfD. Da gibt es weder ein Halten noch ein Überlegen, man haut blindlings um sich. Nachdem sich die vom früheren Zentralratsvorsitzende der Juden als Thüringer Verfassungsschutzchef ohne Regelqualifikation gespielte Karte eines angeblichen „Anti-xxx-Ismus“ mit der Zeit abgenutzt hat, musste ein neuer Kampfbegriff gegen die Alternative her.

Minister Maier präsentierte dazu eine angebliche „Spionagetätigkeit“ — für Russland, wen sonst. Maier hofft, dass seine schmerzlich fehlenden Argumente gegen die AfD durch die neue Diskreditierung ersetzt werden und die Vorsehung der SPD den „sicheren Endsieg“ aus den Trümmern ihrer stolzen Parteigeschichte schenken werde. Das hätte Maier am Besten in einem Thüringer Sportpalast verkündet.