Phoenix, Arizona, 12.September 2025. Zwei Tage nach der Ermordung ihres Ehemannes steht Erika Kirk vor der Kamera. Mit tränenerstickter Stimme teilt sie ihren Schmerz mit der Welt, mit allen die ihren Mann kannten und liebten. Charlies leerer Stuhl. Ein Mikrofon. Ein Studio, in dem Charlie Kirk bis zuletzt seinen Podcat sendete, Milionen hörten im zu. Nun steht dort seine Frau. Erika Kirk, 36 Jahre alt, mit Tränen in den Augen und einem Silberkreuz um den Hals. Sie ringt um Fassung – und strahlt doch eine Wucht aus, die man spürt wie einen Donnerschlag.

„Charlie ist jetzt bei seinem Herrn und Retter“, beginnt sie mit fester Stimme. „Er wollte für seinen Mut und seinen Glauben erinnert werden – und das wird er.“ Dann stockt ihre Stimme, sie schluchzt. „Er war der perfekte Ehemann, der beste Vater. Jeden Tag fragte er mich: Wie kann ich dir besser dienen? Wie kann ich ein besserer Vater sein?“

Dank und Trauer

Die Witwe dankt Polizisten und Helfern, die noch versuchten, das Leben ihres Mannes zu retten. Sie dankt den Mitarbeitern von Turning Point USA, die plötzlich nicht nur einen Chef, sondern auch einen Freund verloren haben. Sie erwähnt Vizepräsident J.D. Vance und dessen Frau, Präsident Trump und seine Familie. „Herr Präsident, mein Mann liebte Sie. Ihre Freundschaft war wunderbar.“

Ihr Blick geht nach unten, die Hände zittern, doch sie sammelt sich. „Charlie liebte das Leben. Er liebte Amerika. Er liebte seine Kinder – und er liebte mich mit all seinem Herzen.“

Die Kampfansage

Dann hebt sie den Kopf, und die Trauer wird zur Drohung. „An die, die meinen Mann ermordet haben: Ihr habt keine Ahnung, was ihr entfesselt habt. Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf um die Welt hallen.“ Ihre Stimme hallt durchs Studio, Zuschauer im Saal erstarren.

Sie schwört, dass das Werk ihres Mannes weiterlebt: die Campus-Touren, das America Fest in Phoenix, seine Radiosendung, sein Podcast. „Alles wird weitergehen – stärker, lauter, größer als je zuvor.“ Und dann, fast wie eine Gelöbnisformel: „Wir werden niemals aufgeben. Nie.“

Das Vermächtnis

Erika erinnert an Charlies Motto „Never surrender“ und an seinen Glauben, dass die Familie das Herz Amerikas ist. „Er wollte, dass junge Menschen heiraten, Familien gründen, Kinder großziehen. Er wollte, dass sie das Glück erfahren, das er erlebt hat.“

Charlies Tod, sagt sie, werde dieses Ziel nicht schwächen, sondern vergrößern. „Wenn ihr dachtet, seine Botschaft sei stark gewesen – ihr habt keine Ahnung, was ihr entfesselt habt. Es wird stärker, mutiger, lauter.“

Die Tochter

Dann erzählt sie von ihrer dreijährigen Tochter Gigi. „Sie lief in meine Arme und fragte: Wo ist Daddy? Was sagt man da einem Kind? Ich sagte: Er ist auf einer Dienstreise mit Jesus.“ Ein Satz, der den Zuhörern den Atem nimmt.

Am Ende schaut Erika lange in die Kamera, das Silberkreuz auf ihrer Brust glänzt. „Oh Charlie, ich liebe dich. Ich verspreche dir, dein Vermächtnis wird nicht sterben. Ich werde Turning Point USA zu dem Größten machen, was diese Nation je gesehen hat. Ruhe im Arm unseres Herrn, bis wir uns wiedersehen.“

Übersetzung der Ansprache von Erika Kirk mittels Grok

Hier ist die vollständige und korrekte deutsche Übersetzung des englischen Transkripts von Erika Kirks Video-Botschaft vom 12. September 2025:

Erika Kirk:

Guten Abend. Mein Name ist Erika Kirk. Charlie Kirk ist mein Ehemann.

Zunächst möchte ich den lokalen, staatlichen und bundesweiten Strafverfolgungsbehörden danken, die unermüdlich daran gearbeitet haben, den Mörder meines Mannes zu fassen, damit er zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich möchte den Ersthelfern danken, die heldenhaft – wirklich heldenhaft – versucht haben, Charlies Leben zu retten, und den Polizisten, die mutig gehandelt haben, um sicherzustellen, dass es an diesem schrecklichen Nachmittag keine weiteren Opfer gab.

Ich möchte den Beamten danken, die in den letzten zwei Tagen unsere Turning Point USA-Familie beschützt haben. Und ich möchte dem Vorstand von Turning Point USA, dem COO Justin Streiff und dem Stabschef meines Mannes, dem großartigen Mikey McCoy, für all ihre Arbeit in diesen schrecklichen Tagen danken, in denen sie Stabilität für unsere Familie und die gesamte Turning Point USA-Familie geschaffen haben. Mein Herz ist bei jedem einzelnen Mitarbeiter meines Mannes, der einen Freund und Mentor verloren hat.

Ich möchte den Mitarbeitern dieser – seiner großartigen Charlie Kirk Show – danken, die ihm geholfen haben, von diesem Studio, diesem… diesem Stuhl aus zu senden. Jeden Tag hat er es geliebt. Er liebte, was er tat.

Ich möchte den Millionen von Menschen danken, die ihre Liebe zu Charlie hier in Phoenix, in ganz Amerika und weltweit gezeigt haben. Ich möchte dem lieben Freund meines Mannes, Vizepräsident Vance, und seiner wunderbaren Frau Usha für ihre Liebe und Unterstützung danken. Ihr habt meinen Mann so gut geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr beide seid – ich denke.

Ich möchte Präsident Trump und seiner großartigen Familie für dasselbe danken. Herr Präsident, mein Mann hat Sie geliebt. Und er wusste, dass Sie ihn auch liebten. Das tat er. Eure Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt. Ich stand hier für Sie.

Vor zwei Tagen ist mein Mann Charlie gegangen, um das Antlitz seines Erlösers und seines Gottes zu sehen. Charlie sagte immer, dass er, wenn er einmal nicht mehr da ist, für seinen Mut und seinen Glauben in Erinnerung bleiben wollte. Und eines der letzten Gespräche, die er auf dieser Erde geführt hat, war ein Zeugnis für seinen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Jetzt und für alle Ewigkeit wird er an der Seite seines Erlösers stehen, mit der glorreichen Krone eines Märtyrers.

Charlie liebte, liebte das Leben. Er liebte sein Leben. Er liebte Amerika. Er liebte die Natur, die ihn immer näher zu Gott brachte. Er liebte die Chicago Cubs. Und mein Gott, er liebte die Oregon Ducks. Er wollte, dass ich „Go Ducks“ sage, also muss ich das tun, da sie am Samstag spielen. Also – Go Ducks.

Aber vor allem liebte Charlie seine Kinder. Und er liebte mich von ganzem Herzen, und das wusste ich. Jeden Tag wusste ich das. Er hat dafür gesorgt, dass ich das jeden Tag wusste. Jeden Tag fragte er mich: Wie kann ich dir besser dienen? Wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Wie kann ich ein besserer Vater sein? Jeden Tag.

Er war so ein guter Mann. Er ist immer noch ein guter Mann. Er war der perfekte Vater. Er war der perfekte Ehemann. Charlie glaubte immer, dass Gottes Plan für Ehe und Familie absolut wunderbar ist – und das ist er. Das ist er, und es war die größte Freude seines Lebens. Immer wieder sagte er all diesen jungen Menschen, sie sollen ihre zukünftigen Ehepartner finden, Ehefrauen und Ehemänner werden und Eltern. Und der Grund dafür war, dass er wollte, dass ihr alle das erlebt, was er hatte. Und immer noch hat.

Er wollte, dass jeder den Himmel auf diese Erde bringt durch die Liebe und Freude, die aus der Erziehung einer Familie entsteht. Es ist wunderschön.

Charlie sagte immer, wenn er jemals für ein Amt kandidieren würde – ich weiß, viele von euch haben gefragt, ob er das je tun würde – aber privat sagte er mir, wenn er jemals kandidieren würde, wäre seine oberste Priorität die Wiederbelebung der amerikanischen Familie. Das war seine Priorität.

Einer von Charlies Lieblingsbibelversen war Epheser 5,25: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat.“ Mein Mann hat sein Leben für mich, für unsere Nation, für unsere Kinder hingegeben. Er zeigte die ultimative und wahre bundesgemäße Liebe.

Ich werde niemals die Worte finden, um den Verlust zu beschreiben, den ich in meinem Herzen fühle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich weiß, dass Gott es weiß, aber ich nicht. Aber Charlie, Liebling, ich weiß, dass du es auch weißt. Ich weiß, dass du es weißt. So ist es, unser Herr. Und unsere Welt ist voller Böse. Aber unser Gott, ihr alle, unser Gott ist so gut. Er ist so unglaublich gut. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Willen berufen sind.

Schon jetzt habe ich den weltweiten Ausdruck der Liebe zu meinem Mann gesehen. Ich habe die Zeugnisse von Menschen gehört, die mein Mann inspiriert hat, zu heiraten, Familien zu gründen, eine Beziehung zu Gott zu suchen. Das ist das Wichtigste – das Allerwichtigste – eines davon.

Die Übeltäter, die für die Ermordung meines Mannes verantwortlich sind, haben keine Ahnung, was sie getan haben. Sie haben Charlie getötet, weil er eine Botschaft von Patriotismus, Glauben und Gottes barmherziger Liebe predigte. Sie alle sollten das wissen: Wenn ihr dachtet, dass die Mission meines Mannes zuvor mächtig war, habt ihr keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was ihr gerade in diesem ganzen Land, in dieser Welt entfesselt habt. Ihr habt keine Ahnung.

Ihr habt keine Ahnung von dem Feuer, das ihr in dieser Ehefrau entfacht habt. Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf um die Welt hallen. An alle, die heute Abend in ganz Amerika zuhören: Die Bewegung, die mein Mann aufgebaut hat, wird nicht sterben. Das wird sie nicht. Ich weigere mich, das zuzulassen. Sie wird nicht sterben. Wir alle werden uns weigern, das zuzulassen. Niemand wird je den Namen meines Mannes vergessen, und ich werde dafür sorgen.

Sie wird stärker, mutiger, lauter und größer als je zuvor. Die Mission meines Mannes wird nicht enden – nicht für einen Moment. Und eine von Charlies größten Begabungen war seine Fähigkeit – diese unglaubliche Fähigkeit – großartige Menschen auszuwählen, die ihm folgen. Er konnte immer diejenigen finden, die mit jedem Rückschlag umgehen konnten.

Und es war fast so, als wüsste er – er konnte es einfach in euch sehen. Selbst wenn ihr es in euch selbst nicht sehen konntet, er wusste es einfach. Er wusste, dass ihr damit umgehen könnt. Ihr dachtet, ihr habt nur noch fünf Prozent, und er wusste, dass ihr fünfzehn habt. Er wusste, dass ihr bereit seid, die extra Meile zu gehen, selbst wenn ihr es nicht wusstet.

Er forderte die Menschen um sich herum immer dazu auf, härter zu arbeiten und besser zu sein. Er gab nie auf. Und ich liebe es zu wissen, dass eines seiner Mottos war: „Niemals aufgeben.“ Also möchte ich euch sagen, dass wir niemals aufgeben werden. Das werden wir nie. Niemals. Niemals.

Unsere Campus-Tour diesen Herbst wird weitergehen. Es wird in den kommenden Jahren noch mehr Touren geben. Das America Fest hier in Phoenix im Dezember wird stattfinden. Es wird größer sein als je zuvor. Die Radio- und Podcast-Show, auf die er so stolz war, wird weitergehen. Und in einer Welt voller Chaos, Zweifel und Unsicherheit wird die Stimme meines Mannes bleiben, und sie wird lauter und klarer klingen als je zuvor, und seine Weisheit wird Bestand haben.

Mein Lieblingswort – auch mein Lieblingswort – aber das Lieblingswort meines Mannes in der englischen Sprache war „verdienen“. Er würde euch alle dazu aufrufen, Menschen der Tat zu sein, die die Zukunft verdienen, die Amerika verdient. Also an alle jungen Menschen, die sich von dem Glauben und der harten Arbeit meines Mannes inspiriert fühlten, ihr wisst schon, was Charlie von euch wollen würde. Ihr wisst es.

Wenn ihr an der Highschool oder am College seid, sucht euer lokales Turning Point USA-Kapitel. Tretet ihm bei. Bleibt engagiert. Er möchte, dass ihr etwas bewirkt, und ihr könnt das. Ihr könnt das. Die Bewegung geht nirgendwo hin, und sie wird nur stärker, wenn ihr beitretet. Wenn es kein Kapitel gibt, ihr keines finden könnt, dann gründet eines. Es gibt keine Ausrede. Ihr könnt eines gründen.

Und wie mein Mann jeden Tag in diesem Raum sagte: Wenn ihr euch engagieren wollt, ist der beste Weg, das zu tun, auf TPUSA.com zu gehen. Das würde er jeden Tag von diesem Stuhl aus sagen. Jeden einzelnen Tag sah ich seine Show, jeden Tag, und er würde immer sagen: Wenn ihr euch engagieren wollt, geht auf TPUSA.com.

Wenn ihr ein Pastor seid, schließt euch unserer Bewegung bei TPUSA Faith an. Und wenn ihr Eltern seid, empfehle ich euch dringend, im Dezember zum America Fest zu kommen. Meldet euch jetzt dafür an, denn wir würden uns freuen, euch zu sehen. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Charlie würde das. Er wird da sein. Er wird im Geist da sein.

Bringt eure Kinder mit, bringt eure Familie mit. Aber am allerwichtigsten, wenn ihr kein Mitglied einer Gemeinde seid, bitte ich euch, einer beizutreten – einer bibelgläubigen Gemeinde. Unser Kampf ist nicht nur ein politischer. Vor allem ist er spirituell. Er ist spirituell. Der spirituelle Kampf ist spürbar.

Charlie liebte seinen Erlöser von ganzem Herzen, und er wollte, dass jeder von euch Ihn auch kennt. Er wollte, dass jeder weiß, dass wenn sie den Herrn Jesus Christus bekennen – der von den Toten auferstanden ist –, sie gerettet werden. Hört mir zu, wenn ich das sage: Niemand ist je zu jung, um das Evangelium zu kennen. Niemand.

Niemand ist je zu jung, um sich an der Rettung dieses wunderschönen Landes zu beteiligen – dieses Landes, das mein Mann liebte und immer noch liebt. Und niemand ist je zu alt dafür. Es gibt kein Alterslimit. Ich weiß, dass mein Mann immer noch hier ist. Er wacht über uns. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen.