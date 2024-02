Die Proteste der Landwirte in Polen übertreffen die deutschen

Der Landwirteprotest in ganz Polen hat begonnen. Der Bauernstreik findet in Posen, Breslau, Bydgoszcz, Toruń und hunderten anderen Orten statt. Das Ausmaß des Bauernprotestes in Polen hat alle Erwartungen übertroffen und es ist bereits bekannt, dass eine Rekordzahl von Traktoren auf die Straße gekommen ist! Wie sah der Protest in Städten wie Posen aus? Das Video zeigt es.

Da die deutschen Oligarchenmedien eine Nachrichtensperre verhängt haben, hier ein polnisches Originalvideo. Man muß nicht alles verstehen, die Bilder sprechen für sich. Das Problem für die neue polnische Regierung ist es, daß die Bauernpartei Teil des Linksbündnisses ist. Deren Funktionäre, darunter der Landwirtschaftsminster, rudern seit Tagen relativ hilflos herum.

Die Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) hat 29 Abgeordnete im Sejm, ohne diese Bauernpartei ist die linke Regierungsmehrheit futsch.

