Die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA: Das steht wirklich in dem Dokument

Die deutschsprachige Systempresse lernt einfach nicht hinzu und zerpflückt das „Trump“-Dokument, um es je nach Gusto wieder zusammenzufügen, damit der gewünschte Eindruck entsteht. Dabei kann jeder das Papier einfach selbst herunterladen und im Original lesen oder übersetzen lassen. Wir haben es hier für unsere Leser eingefügt. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild.

zusammengefasste Übersetzung

Dies ist eine verkürzte deutsche Übersetzung und Zusammenfassung des Dokuments, basierend auf dem vollständigen Text. Ich habe die Schlüsselabschnitte komprimiert, um die Länge zu reduzieren, während der Kerninhalt erhalten bleibt. Das Original umfasst 33 Seiten; hier fokussiere ich mich auf die Hauptthemen.

Titel und Vorwort des Präsidenten

Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika November 2025

Brief von Präsident Donald J. Trump: Liebe Amerikaner, in den letzten neun Monaten haben wir unser Land und die Welt vom Abgrund gerettet. Nach Jahren der Schwäche haben wir Grenzen gesichert, das Militär gestärkt (mit 1 Billion Dollar), Allianzen erneuert (NATO auf 5% BIP-Verteidigungsausgaben) und Energieproduktion entfesselt. Wir haben Irans Atomprogramm zerstört, Kartelle als Terrororganisationen eingestuft und acht Konflikte beigelegt (z.B. Israel-Iran, Gaza mit Geiselfreilassung). Amerika ist stark und schafft Frieden weltweit. Diese Strategie baut darauf auf – America First! Wir machen Amerika sicherer, reicher und mächtiger.

I. Einleitung – Was ist amerikanische Strategie?

1. Wie die Strategie schiefgelaufen ist: Seit dem Kalten Krieg waren US-Strategien unklar und überambitioniert: Sie strebten globale Dominanz an, ignorierten nationale Interessen, förderten Globalismus und Freihandel, der die Mittelschicht schwächte, und banden die USA an anti-amerikanische Institutionen. Das untergrub Amerikas Stärke.

2. Trumps Korrektur: Trump hat bewiesen, dass Korrektur möglich ist. Diese Strategie verbindet Ziele und Mittel: Was wollen wir? Welche Mittel haben wir? Wie verbinden wir sie?

II. Was sollten die USA wollen?

1. Insgesamt: Überleben als souveräne Republik, Schutz vor Angriffen und Einflüssen, Grenzkontrolle, stabile Infrastruktur, stärkstes Militär und Atomarsenal, dynamische Wirtschaft, industrielle Basis, Energie-Dominanz, Technologie-Führung, Soft Power und kulturelle Erneuerung (Stolz, Familie, Optimismus).

2. In und von der Welt:

Westliche Hemisphäre: Stabilität gegen Migration, Kooperation gegen Kartelle, keine feindlichen Einflüsse (Trump-Korollar zur Monroe-Doktrin).

Indo-Pazifik: Wirtschaftsschutz, freie Seewege, sichere Lieferketten.

Europa: Freiheit sichern, zivilisatorisches Selbstvertrauen wiederherstellen.

Naher Osten: Keine Dominanz durch Feinde, keine ewigen Kriege.

Globale Tech: US-Standards in KI, Biotech, Quantencomputing.

III. Verfügbare Mittel

Amerika hat Vorteile: Flexibles System, größte Wirtschaft, Finanzdominanz, Tech-Sektor, Militär, Allianzen, Geographie, Soft Power, Patriotismus. Trumps Agenda: Kompetenzkultur, Energie-Entfesselung, Reindustrialisierung, Steuersenkungen, Tech-Investitionen.

IV. Die Strategie

1. Prinzipien:

Fokussierte Interessen.

Frieden durch Stärke.

Non-Interventionismus-Neigung.

Flexibler Realismus.

Primat der Nationen.

Souveränität schützen.

Machtbalance.

Pro-Arbeiter-Politik.

Fairness.

Kompetenz und Verdienst.

2. Prioritäten:

Ende der Massenmigration.

Schutz von Rechten.

Lastenteilung mit Verbündeten.

Friedensdiplomatie.

Wirtschaftssicherheit (ausgeglichener Handel, Lieferketten, Reindustrialisierung, Verteidigungsindustrie, Energie-Dominanz, Finanzführung).

3. Regionen:

Westliche Hemisphäre: Monroe-Doktrin durchsetzen, Migration stoppen, Kartelle bekämpfen, Einfluss erweitern.

Asien: Wirtschaft dominieren, China eindämmen, Abschreckung im Indo-Pazifik (z.B. Taiwan).

Europa: Stabilität, Demokratie fördern, Russland balancieren, NATO reformieren.

Naher Osten: Frieden aufbauen (Abraham Accords erweitern), Energie sichern, Kriege vermeiden.

Afrika: Von Hilfe zu Investitionen wechseln, Konflikte mildern, Ressourcen nutzen.

Dieses Dokument betont „America First“, Frieden durch Stärke und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Für den vollen Text siehe hier.