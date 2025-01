Die Kommentarspalten nach der Bundestagsdebatte explodieren 

Die Debatte am 29. Januar 2025 war eine Zäsur. Erstmals in der Geschichte des Bundestags setzte sich ein Antrag der Union durch – mit Stimmen der AfD. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während Medien und Regierungsparteien von einem „Tabubruch“ sprachen, schlug die Stimmung in den Kommentarspalten der Zeitungen und Blogs eine ganz andere Richtung ein.

Die Wut auf das Establishment, die Abrechnung mit der Ampel und die totale Erschöpfung über politisches Taktieren durchziehen die Stimmen. Wir haben eine Auswahl der prägnantesten Reaktionen zusammengefasst.

1. „Jetzt wackelt der ganze Laden!“

Während die politische Klasse Panik verbreitet, empfinden viele Kommentatoren die Abstimmung als überfällige Rückkehr zur Demokratie:

– „Ein Antrag wird ins Parlament eingebracht, der von einer Mehrheit der Deutschen unterstützt wird. Die AfD stimmt zu – und die Linksgrünen flippen aus. Warum? Weil sie ahnen, dass die Spielregeln sich ändern.“

– „Demokratie heißt: Die Mehrheit entscheidet. Nur in Deutschland muss die Mehrheit sich erst bei einer Handvoll Journalisten entschuldigen.“

– „Wenn eine Regierung so reagiert, als wäre eine legale Abstimmung ein Staatsstreich, dann weiß man, dass sie fertig hat.“

Die Botschaft ist klar: Der Bundestag hat erstmals gezeigt, dass nicht alles von oben steuerbar ist – und das bringt die Eliten ins Schwitzen.

2. „Die CDU hat Angst vor sich selbst“

Viele sehen in der Abstimmung ein strategisches Eigentor der Union. Statt sich als starke Opposition zu präsentieren, wirkte Friedrich Merz verunsichert:

– „Erst stimmt die CDU für ihren Antrag – dann entschuldigt sich Merz für dessen Annahme. So geht Opposition auf linksgrünem Rezept.“

– „Das war ein Moment echter Demokratie – und die CDU kriegt Panik, weil sie ihn nicht vorher mit Scholz abgesprochen hat.“

– „Die CDU ist wie ein Hund, der nach dem Bellen merkt, dass er kein Gebiss mehr hat.“

Hier dominiert eine Erkenntnis: Die Union steht vor einer Zerreißprobe. Mit der AfD zu kooperieren, wagt sie nicht – gegen die Ampel glaubwürdig zu opponieren, kriegt sie nicht hin.

3. Der große Kontrollverlust

Die Angst des Establishments nach der Abstimmung war mit Händen zu greifen. Demonstrationen, empörte Schlagzeilen, moralische Appelle – alles, um den Moment ungeschehen zu machen. Doch in den Kommentarspalten erntete das nur Spott:

– „Rot-Grün hat den Staat verloren. Sie wissen es nur noch nicht.“

– „Wenn die Ampel demonstriert, weil sie eine Abstimmung verloren hat, dann ist das wie ein Casino, das sich über einen schlechten Würfelwurf beschwert.“

– „Der Ton in Berlin zeigt nur eins: Sie haben Panik, weil das Volk sich nicht mehr vorschreiben lässt, wer demokratisch ist und wer nicht.“

Es ist nicht nur eine Regierungskrise. Es ist eine Systemkrise.

4. Migrationspolitik: Das Damoklesschwert

Ein Kernthema bleibt die Migration – und die wachsende Kluft zwischen Bevölkerung und Regierung:

– „300.000 kommen jedes Jahr. Milliarden für Dolmetscher, Sozialhilfe und Integrationsprojekte. Aber wehe, jemand sagt, dass es langsam reicht.“

– „CDU, SPD und Grüne hatten Jahre Zeit, um etwas zu tun. Stattdessen kommen jedes Jahr mehr. Und jetzt wollen sie uns sagen, wer Demokraten sind?“

– „Der deutsche Staat ist großzügig. Außer für seine eigenen Bürger.“

Die CDU gerät hier besonders ins Kreuzfeuer. Wer mit der AfD gegen Migration stimmt, aber am liebsten nichts mit ihr zu tun haben will, macht sich unglaubwürdig.

5. „Die Brandmauer ist eine Unrechtsmauer“

Die künstliche Trennung zwischen „guten“ und „bösen“ Parteien verliert an Akzeptanz:

– „Man kann ja gegen die AfD sein – aber wenn ihre Wähler plötzlich nicht mehr zur Demokratie gehören, dann ist man kein Demokrat.“

– „Die Ampel definiert Demokratie nach dem Prinzip: Wer anderer Meinung ist, ist nicht Teil davon.“

– „Brandmauer? Wie nennt man eigentlich ein System, das 20% der Bevölkerung ihre Stimme nicht gönnt?“

Mit jeder Wahl verliert der Begriff der „Brandmauer“ an Bedeutung – und das macht ihn für das politische Establishment nur noch wichtiger.

Eine Republik am Wendepunkt

Was sich in den Kommentarspalten zeigt, ist mehr als Frustration. Es ist eine tektonische Verschiebung. Die Menschen lassen sich nicht mehr durch moralische Empörung einschüchtern. Sie haben begriffen, dass eine Demokratie nicht nur dann existiert, wenn die „richtigen“ Leute gewinnen.

Ob CDU, SPD und Grüne das verstehen?

Die Kommentare lassen daran massive Zweifel.