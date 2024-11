Die Industrie-Totschläger Scholz, Habeck und Lindner geben Kurse in Erster Hilfe

Noch dümmer und noch dreister als die Merkelismus-fortsetzende Ampel-Politik ist die Frechheit, mit der die Agenten und ihre Medien das Publikum für ahnungslos verkaufen. Jetzt will der Ampel-Rammbock gegen alles, was in Deutschland noch funktionierte, mit Namen Scholz, Habeck & Lindner, etwas Gutes für die Industrie und sonst vom Konkurs Bedrohte tun. Dazu laden die Herrschaften handverlesene Vertreter zu sogenannten Gipfeln ein, um ihnen das Übliche zu verklickern, auf das sie ebenso charakterlos wie chronisch abzufahren pflegen: Finanzbeihilfen aus der überschuldeten Staatskasse.

Wettbewerbsfähig ist die deutsche Industrie nur noch im Kampf um Beihilfen

Denn fast nur mit Geld-drauflegen aus der Steuerkasse kann die politisch-opportunistisch geführte Wirtschaft noch etwas am Weltmarkt absetzen. Wie lange das bezahlt werden kann und von wem, kann jedermann ermessen. Die normale Wertschöpfung ist in unserem Land entweder durch grüne Chaoten, rote Abkassierer oder gelbe Überregulierer kaputtgemacht worden – von der Auto- über die Chemieindustrie bis hin zum letzten Schwein in der Landwirtschaft. Kostenlawinen und ein in der Welt einmaliges, sinnloses Beauftragten-Unwesen machen jede wertschöpfende Innovationsüberlegung schon vor Entgegennahme der obligat-verlorenen staatlichen Unterstützung zur Makulatur.



Die Veranstaltungen der Kanzler- und Ministergipfel sind unverfroren

So lange Deutschland nach Strich und Faden ausgeplündert wird durch die Drainagen in sämtliche europäischen Korruptorien und durch die Zins-, T2- und Industrie-Raubzüge von Euro-Zentralbank und US-Heuschrecken, können wir nur hilflos die Schwindsucht unserer monatlichen Geldreichweite betrachten. Die deutschen Zahlungen rundum in alle Welt – vom Ukrainekrieg über die indische Raumfahrt und die U-Bahn in Hanoi bis zur Genderbelehrung afrikanischer Frauen und südamerikanische Abholzkurse – sind Diebstahl an unseren unfreiwilligen Flaschensammlern (= Altersrentnern), die das Geld dringend benötigen würden. Die aktuelle Zerstörungspolitik der Ampel mit „Gipfeln“ und Geldgeschenken medial zukleistern zu wollen, ist der Gipfel der Unverschämtheit.