Es ist mehr als nur eine peinliche Wahlpanne beim SPÖ-Parteitag: Bei der Wahl zum neuen SPÖ-Chef am Samstag in Linz wurde das Ergebnis vertauscht. Statt Hans Peter Doskozil erklärte man Andreas Babler zum Sieger. Der Fehler fiel erst am Montag auf.

Spott und Hohn haben sich die Genössen reichlich verdient. Bittschön, Her Grosz, ihr Auftritt!

Zur aktuellen Situation der SPÖ. Babler statt Doskozil SPÖ Chef. Sozialisten konnten nicht zählen 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/MJwjSksmiR — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) June 5, 2023