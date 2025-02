Die epische Rede von JD Vance auf Deutsch

Mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat der us-amerikanische Vizepräsident für Aufsehen gesorgt und Klartext gesprochen. Wir haben das Transkript ins Deutsche übertragen.

Transkript

Vielen Dank an Sie und an alle Delegierten, Prominenten und Medienschaffenden, die hier zusammengekommen sind. Und vor allem danke ich dem Gastgeber der Münchner Sicherheitskonferenz, der diese unglaubliche Veranstaltung auf die Beine stellen konnte. Wir sind natürlich begeistert, hier zu sein. Wir sind glücklich, hier zu sein.

Und eines der Dinge, über die ich heute sprechen wollte, sind natürlich unsere gemeinsamen Werte. Und wie Sie bereits gehört haben, ist es großartig, wieder in Deutschland zu sein. Ich war letztes Jahr als US-Senator hier.

Ich habe Außenminister David Lammy getroffen und gescherzt, dass wir beide im letzten Jahr andere Aufgaben hatten als heute. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass alle unsere Länder, alle, die das Glück hatten, von unseren jeweiligen Völkern politische Macht zu erhalten, diese weise nutzen, um ihr Leben zu verbessern. Und ich möchte sagen, dass ich das Glück hatte, in den letzten 24 Stunden hier etwas Zeit außerhalb der Mauern dieser Konferenz verbringen zu können, und ich war sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft der Menschen, selbst wenn sie sich noch immer von dem schrecklichen Anschlag von gestern erholt haben.

Und das erste Mal, dass ich in München war, war eigentlich mit meiner Frau, die heute hier auf einer privaten Reise mit mir ist. Und ich habe die Stadt München immer geliebt, und ich habe ihre Menschen immer geliebt. Und ich möchte nur sagen, dass wir sehr bewegt sind, und unsere Gedanken und Gebete sind bei München und allen, die von dem Bösen betroffen sind, das dieser schönen Gemeinde angetan wurde.

Wir denken an Sie, wir beten für Sie und wir werden Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen die Daumen drücken. Ich hoffe, das ist nicht der letzte Applaus, den ich bekomme, aber wir treffen uns auf dieser Konferenz natürlich, um über Sicherheit zu diskutieren, und normalerweise meinen wir damit Bedrohungen unserer äußeren Sicherheit. Ich sehe viele große Militärführer, die sich heute hier versammelt haben.

Doch obwohl die Trump-Administration sehr um die Sicherheit Europas besorgt ist und glaubt, dass wir zu einer vernünftigen Lösung zwischen Russland und der Ukraine kommen können, und wir auch glauben, dass es in den kommenden Jahren wichtig ist, dass Europa sich in großem Stil für seine eigene Verteidigung einsetzt, ist die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa die größten Sorgen bereitet, nicht Russland, nicht China, kein anderer externer Akteur. Was mir Sorgen bereitet, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. Nun war ich erstaunt, als kürzlich ein ehemaliger EU-Kommissar im Fernsehen auftrat und sich erfreut darüber anhörte, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert hatte.

Er warnte, wenn die Dinge nicht nach Plan liefen, könne genau das auch in Deutschland passieren. Diese arroganten Äußerungen sind für amerikanische Ohren schockierend. Jahrelang hat man uns erzählt, dass alles, was wir finanzieren und unterstützen, im Namen unserer gemeinsamen demokratischen Werte geschieht.

Alles, von unserer Ukraine-Politik bis zur digitalen Zensur, wird als Verteidigung der Demokratie dargestellt. Aber wenn wir sehen, wie europäische Gerichte Wahlen annullieren und hochrangige Politiker damit drohen, andere Wahlen abzusagen, sollten wir uns fragen, ob wir selbst auch angemessen hohe Standards einhalten. Und ich sage uns selbst, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir im selben Team sind.

Wir müssen mehr tun, als nur über demokratische Werte zu reden. Wir müssen sie leben. Viele von Ihnen in diesem Raum erinnern sich noch, dass der Kalte Krieg die Verteidiger der Demokratie auf diesem Kontinent gegen weitaus tyrannischere Kräfte aufbrachte.

Und denken Sie an die Seite in diesem Kampf, die Dissidenten zensierte, Kirchen schloss und Wahlen annullierte. Waren das die Guten? Sicherlich nicht.

Und Gott sei Dank haben sie den Kalten Krieg verloren. Sie haben verloren, weil sie die außerordentlichen Segnungen der Freiheit weder wertschätzten noch respektierten. Die Freiheit, zu überraschen, Fehler zu machen, zu erfinden, aufzubauen.

Wie sich herausstellt, kann man Innovation oder Kreativität nicht erzwingen, genauso wenig wie man Menschen zwingen kann, was sie denken, fühlen oder glauben sollen. Und wir glauben, dass diese Dinge durchaus miteinander verbunden sind. Und leider ist es manchmal nicht so klar, was mit einigen der Gewinner des Kalten Krieges passiert ist, wenn ich mir Europa heute anschaue.

Ich schaue nach Brüssel, wo EU-Kommissare die Bürger warnen, dass sie soziale Medien in Zeiten sozialer Unruhen abschalten wollen, sobald sie Inhalte entdecken, die sie als, Zitat, hasserfüllt einstufen. Oder in dieses Land, wo die Polizei im Rahmen eines Aktionstags, Zitat, gegen Frauenfeindlichkeit im Internet, Razzien gegen Bürger durchgeführt hat, die im Verdacht stehen, antifeministische Kommentare online zu veröffentlichen. Ich schaue nach Schweden, wo die Regierung vor zwei Wochen einen christlichen Aktivisten verurteilt hat, weil er an Koranverbrennungen teilgenommen hatte, die zur Ermordung seines Freundes führten.

Und wie der Richter in seinem Fall mit Betroffenheit bemerkte, gewähren Schwedens Gesetze, die angeblich die freie Meinungsäußerung schützen sollen, in Wirklichkeit keine Freikarte, alles zu tun oder zu sagen, ohne zu riskieren, die Gruppe zu beleidigen, die diesen Glauben vertritt. Und was mich vielleicht am meisten beunruhigt, ist unser liebes Freund Großbritannien, wo durch die Abkehr vom Gewissensrecht insbesondere die Grundfreiheiten religiöser Briten ins Fadenkreuz geraten sind. Vor etwas mehr als zwei Jahren klagte die britische Regierung Adam Smith-Connor, einen 51-jährigen Physiotherapeuten und Armeeveteranen, des abscheulichen Verbrechens an, 50 Meter von einer Abtreibungsklinik entfernt drei Minuten lang still zu beten, ohne jemanden zu behindern, ohne mit jemandem zu interagieren, sondern einfach nur still für sich zu beten.

Als ihn britische Polizisten entdeckten und wissen wollten, wofür er betete, antwortete Adam schlicht, es sei für den ungeborenen Sohn, den er und seine Ex-Freundin vor Jahren abgetrieben hatten. Die Beamten ließen sich nicht weiter bewegen. Adam wurde für schuldig befunden, das neue Gesetz der Regierung zu Pufferzonen gebrochen zu haben, das stilles Beten und andere Handlungen, die die Entscheidung einer Person im Umkreis von 200 Metern einer Abtreibungsklinik beeinflussen könnten, unter Strafe stellt.

Er wurde dazu verurteilt, Tausende Pfund an Prozesskosten an die Staatsanwaltschaft zu zahlen. Nun, ich wünschte, ich könnte sagen, das war ein Zufall, ein einmaliges verrücktes Beispiel für ein schlecht geschriebenes Gesetz, das gegen eine einzelne Person erlassen wurde, aber nein, im vergangenen Oktober, also vor nur wenigen Monaten, begann die schottische Regierung, Briefe an Bürger zu verteilen, deren Häuser in sogenannten sicheren Zugangszonen lagen, in denen sie gewarnt wurden, dass sogar private Gebete in ihren eigenen vier Wänden einen Gesetzesbruch darstellen könnten. Natürlich forderte die Regierung die Leser auf, Mitbürger zu melden, die eines Gedankenverbrechens verdächtigt werden.

Ich fürchte, in Großbritannien und ganz Europa ist die freie Meinungsäußerung auf dem Rückzug. Und im Interesse der Komik, meine Freunde, aber auch im Interesse der Wahrheit gebe ich zu, dass die lautesten Stimmen für Zensur manchmal nicht aus Europa, sondern aus meinem eigenen Land kamen, wo die vorherige Regierung Social-Media-Unternehmen bedrohte und einschüchterte, um sogenannte Falschinformationen zu zensieren. Falschinformationen wie zum Beispiel die Idee, dass das Coronavirus wahrscheinlich aus einem Labor in China entwichen sei, wurden von unserer eigenen Regierung durch private Unternehmen zum Schweigen gebracht, die es wagten, etwas auszusprechen, das sich als offensichtliche Wahrheit herausstellte.

Deshalb möchte ich heute nicht nur eine Beobachtung machen, sondern ein Angebot unterbreiten. Und so wie die Biden-Regierung verzweifelt versucht hat, Menschen zum Schweigen zu bringen, damit sie ihre Meinung sagen, wird die Trump-Regierung genau das Gegenteil tun. Und ich hoffe, dass wir dabei zusammenarbeiten können.

In Washington gibt es einen neuen Sheriff. Und unter Donald Trumps Führung sind wir vielleicht nicht mit Ihren Ansichten einverstanden, aber wir werden für Ihr Recht kämpfen, diese auf dem öffentlichen Platz zu äußern, egal, ob Sie zustimmen oder nicht. Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt angelangt, an dem die Situation so schlimm geworden ist, dass Rumänien im Dezember dieses Jahres aufgrund der fadenscheinigen Verdächtigungen eines Geheimdienstes und des enormen Drucks seiner kontinentalen Nachbarn das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl schlichtweg annullierte.

So wie ich es verstehe, lautete das Argument, russische Desinformation habe die rumänischen Wahlen verseucht. Aber ich bitte meine europäischen Freunde, die Dinge mal etwas objektiver zu betrachten. Sie können glauben, dass es falsch ist, wenn Russland Social-Media-Werbung kauft, um Ihre Wahlen zu beeinflussen.

Das tun wir sicherlich. Man kann es sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber wenn Ihre Demokratie mit ein paar hunderttausend Dollar digitaler Werbung aus einem anderen Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht sehr stark.

Die gute Nachricht ist, dass ich glaube, dass Ihre Demokratien wesentlich weniger brüchig sind, als viele offenbar befürchten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Bürger noch stärker werden, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Damit sind wir natürlich wieder bei München, wo die Organisatoren dieser Konferenz Abgeordneten populistischer Parteien sowohl des linken als auch des rechten Spektrums die Teilnahme an diesen Gesprächen untersagt haben. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was die Leute sagen, aber wenn die Leute, wenn politische Führer eine wichtige Wählerschaft vertreten, ist es unsere Pflicht, zumindest am Dialog mit ihnen teilzunehmen.

Für viele von uns auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es immer mehr so ​​aus, als würden sich alte, fest verwurzelte Interessen hinter hässlichen Begriffen aus der Sowjetzeit wie Fehlinformation und Desinformation verstecken. Ihnen gefällt einfach nicht die Vorstellung, dass jemand mit einem alternativen Standpunkt eine andere Meinung äußert oder, Gott bewahre, anders abstimmt oder, noch schlimmer, eine Wahl gewinnt. Dies ist eine Sicherheitskonferenz, und ich bin sicher, Sie sind alle hierhergekommen, um darüber zu sprechen, wie Sie die Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren im Einklang mit einem neuen Ziel erhöhen wollen. Und das ist großartig, denn wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, ist er der Meinung, dass unsere europäischen Freunde in der Zukunft dieses Kontinents eine größere Rolle spielen müssen.

Wir glauben nicht, dass es – Sie hören diesen Begriff – um Lastenteilung geht, aber wir glauben, dass es ein wichtiger Teil einer gemeinsamen Allianz ist, dass die Europäer sich engagieren, während sich Amerika auf Gebiete der Welt konzentriert, die in großer Gefahr sind. Aber lassen Sie mich Sie auch fragen: Wie wollen Sie überhaupt anfangen, über Haushaltsfragen nachzudenken, wenn wir nicht wissen, was wir eigentlich verteidigen? Ich habe in meinen Gesprächen schon viel darüber gehört und ich habe viele, viele großartige Gespräche mit vielen Menschen geführt, die hier in diesem Raum versammelt sind.

Ich habe viel darüber gehört, wovor Sie sich schützen müssen, und das ist natürlich wichtig. Was mir – und ich denke, vielen europäischen Bürgern – jedoch etwas weniger klar scheint, ist, wofür Sie sich eigentlich schützen müssen. Welche positive Vision steckt hinter diesem gemeinsamen Sicherheitspakt, den wir alle für so wichtig halten?

Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es keine Sicherheit gibt, wenn man Angst vor den Stimmen, Meinungen und dem Gewissen hat, die das eigene Volk leiten. Europa steht vor vielen Herausforderungen, aber die Krise, mit der dieser Kontinent derzeit konfrontiert ist, die Krise, der wir meiner Meinung nach alle gemeinsam gegenüberstehen, haben wir selbst verursacht. Wenn Sie aus Angst vor Ihren eigenen Wählern kandidieren, kann Amerika nichts für Sie tun, und Sie können im Übrigen auch nichts für das amerikanische Volk tun, das mich und Präsident Trump gewählt hat.

Um in den kommenden Jahren etwas Wertvolles zu erreichen, braucht man demokratische Mandate. Wir haben nicht gelernt, dass dünne Mandate instabile Ergebnisse hervorbringen. Aber mit einem demokratischen Mandat kann so viel Wertvolles erreicht werden. Ich denke, dass wir uns stärker auf die Stimmen unserer Bürger konzentrieren können. Wenn wir wettbewerbsfähige Volkswirtschaften, bezahlbare Energie und sichere Lieferketten haben wollen, brauchen wir Mandate zum Regieren, denn um all diese Dinge zu erreichen, müssen wir schwierige Entscheidungen treffen.

Und das wissen wir in Amerika natürlich sehr gut. Man kann kein demokratisches Mandat gewinnen, indem man seine Gegner zensiert oder ins Gefängnis steckt, egal ob es sich dabei um den Oppositionsführer, einen bescheidenen Christen, der zu Hause betet, oder einen Journalisten handelt, der versucht, die Nachrichten zu berichten. Ebenso wenig kann man ein demokratisches Mandat gewinnen, indem man seine Wählerschaft bei Fragen wie der, wer Teil unserer gemeinsamen Gesellschaft sein darf, ignoriert.

Und von all den drängenden Problemen und Herausforderungen, denen die hier vertretenen Nationen gegenüberstehen, ist meiner Meinung nach nichts dringlicher als die Massenmigration. Heute ist fast jeder fünfte Mensch, der in diesem Land lebt, aus dem Ausland hierhergezogen. Das ist natürlich ein historischer Höchststand.

Eine ähnliche Zahl gibt es übrigens auch in den USA, ebenfalls ein Allzeithoch. Die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern, die in die EU kamen, hat sich allein zwischen 2021 und 2022 verdoppelt. Und seitdem ist sie natürlich noch viel höher geworden.

Und wir wissen, dass die Situation nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Sie ist das Ergebnis einer Reihe bewusster Entscheidungen, die Politiker auf dem ganzen Kontinent und anderswo auf der Welt im Laufe eines Jahrzehnts getroffen haben. Gestern haben wir in genau dieser Stadt die Schrecken gesehen, die diese Entscheidungen angerichtet haben.

Und natürlich kann ich es nicht noch einmal erwähnen, ohne an die schrecklichen Opfer zu denken, denen ein schöner Wintertag in München verdorben wurde. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen und werden bei ihnen bleiben. Aber warum ist das überhaupt passiert?

Es ist eine schreckliche Geschichte, aber wir haben sie in Europa und leider auch in den Vereinigten Staaten schon viel zu oft gehört. Ein Asylbewerber, oft ein junger Mann Mitte zwanzig, der der Polizei bereits bekannt ist, rammt mit einem Auto in eine Menschenmenge und zerstört eine Gemeinschaft. Wie oft müssen wir noch solche entsetzlichen Rückschläge erleiden, bevor wir den Kurs ändern und unserer gemeinsamen Zivilisation eine neue Richtung geben?

Kein Wähler auf diesem Kontinent ging zur Wahlurne, um die Schleusen für Millionen ungeprüfter Einwanderer zu öffnen. Aber wissen Sie, wofür sie gestimmt haben? In England haben sie für den Brexit gestimmt, und ob man damit einverstanden ist oder nicht, sie haben dafür gestimmt.

Und in ganz Europa wählen immer mehr Menschen politische Führer, die versprechen, der außer Kontrolle geratenen Migration ein Ende zu setzen. Ich stimme vielen dieser Bedenken zu, aber Sie müssen mir nicht zustimmen. Ich denke einfach, dass den Menschen ihr Zuhause wichtig ist, dass sie ihre Träume haben, dass ihnen ihre Sicherheit wichtig ist und dass sie für sich und ihre Kinder sorgen können.

Und sie sind schlau. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich in meiner kurzen Zeit in der Politik gelernt habe. Anders als man vielleicht ein paar Berge weiter in Davos hört, betrachten sich die Bürger all unserer Länder im Allgemeinen nicht als gebildete Tiere oder als austauschbare Rädchen einer globalen Wirtschaft.

Und es ist kaum überraschend, dass sie nicht wollen, dass ihre Politiker sie herumkommandieren oder unerbittlich ignorieren. Es ist die Aufgabe der Demokratie, diese großen Fragen an der Wahlurne zu entscheiden. Ich glaube, dass es niemanden schützt, wenn man Menschen abweist, ihre Anliegen ignoriert oder, noch schlimmer, die Medien abschaltet, Wahlen verhindert oder Menschen vom politischen Prozess ausschließt.

Tatsächlich ist es der sicherste Weg, die Demokratie zu zerstören. Und seine Meinung zu äußern und zu äußern ist keine Wahlbeeinflussung. Selbst wenn Menschen außerhalb Ihres eigenen Landes ihre Meinung äußern und selbst wenn diese Menschen sehr einflussreich sind.

Und glauben Sie mir, ich sage das mit allem Humor: Wenn die amerikanische Demokratie zehn Jahre Greta Thunbergs Schelte überstehen kann, dann können Sie auch ein paar Monate Elon Musk überstehen. Aber was die deutsche Demokratie, was keine Demokratie, weder die amerikanische, noch die deutsche oder die europäische, überstehen wird, ist, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Hilfe ungültig oder nicht einmal erwägenswert sind. Die Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt.

Für Firewalls ist kein Platz. Entweder man hält sich an das Prinzip, oder man tut es nicht. Die Europäer, das Volk, haben eine Stimme.

Die europäischen Politiker haben die Wahl. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Man kann das, was einem die Leute sagen, akzeptieren, auch wenn es überraschend ist und man anderer Meinung ist.

Und wenn Sie das tun, können Sie der Zukunft mit Gewissheit und Vertrauen entgegensehen, im Wissen, dass die Nation hinter jedem von Ihnen steht. Und das ist für mich die große Magie der Demokratie. Sie liegt nicht in diesen Steingebäuden oder wunderschönen Hotels.

Es liegt nicht einmal an den großartigen Institutionen, die wir als gemeinsame Gesellschaft aufgebaut haben. An die Demokratie zu glauben bedeutet zu verstehen, dass jeder unserer Bürger Weisheit und eine Stimme hat. Und wenn wir uns weigern, auf diese Stimme zu hören, werden selbst unsere erfolgreichsten Kämpfe nur sehr wenig bewirken.

Papst Johannes Paul II., meiner Meinung nach einer der außergewöhnlichsten Verfechter der Demokratie auf diesem oder jedem anderen Kontinent, sagte einmal: „Habt keine Angst.“ Wir sollten keine Angst vor unserem Volk haben, auch wenn es Ansichten äußert, die mit denen seiner Führung nicht übereinstimmen. Vielen Dank euch allen.

Viel Glück euch allen. Gott segne euch.