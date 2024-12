Die AfD hat man zum Essen gern

Also, ich war letztens auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt, und ich dachte, ich betrete ein winterliches Paradies, wo sich alle nur über Glühwein und Lebkuchen freuen. Aber nein, was sehe ich da? Eine Bude, die mitten in diesem festlichen Durcheinander steht und was macht? Man verkauft Lebkuchenherzen, aber nicht mit den üblichen süßen Botschaften. Nein, da steht „FCK AfD“ drauf!

Und die Stadt Frankfurt/Main schaut zu

Ich meine, ernsthaft, Leute, ein Weihnachtsmarkt! Das sollte doch ein Ort sein, wo man den Stress des Alltags vergisst und sich auf den Zauber der Weihnachtszeit einlässt. Aber nein, die linke „Koala-Kollektiv“-Gruppe denkt, es sei eine gute Idee, den Marktplatz zur politischen Bühne zu machen. Und das Schlimmste daran? Die Stadt Frankfurt schreitet nicht mal ein!

Aber unterm Strich ist das Wahlwerbung für die AfD. In Lebkuchen mit „Grüne“ oder „SPD“ möchte doch niemand hineinbeißen.

🤯unglaublich

Lebkuchenherzen „FCK AfD“ auf Frankfurter Weihnachtsmarkt



