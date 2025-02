Hat der ukrainische Geheimdienst Jugendliche und Migranten angestiftet, Straftaten zu begehen, die die AfD in Verruf bringen sollen? Das klingt nach einer „Verschwörungstheorie“, nicht wahr? Außer, so etwas wird vom SPIEGEL in die Welt gesetzt und sämtlichen staatsnahen Medien nachgeplappert, wie die gestrige Story von der Bauschaum-Sabotage. Der Plot allerdings klingt seltsam bescheuert. Ich fasse kurz zusammen:

Angeblich stecken russische Agenten hinter den „Bauschaum-Attacken“ auf „Hunderte Autos“ in den letzten Wochen und Monaten. An den Tatorten haben die Täter Plaketten mit einem Foto von Robert Habeck und dem Schriftzug „Sei grüner“ hinterlassen. Die Polizei habe zunächst „Klima-Extremisten“ verdächtigt, nun aber sollen drei Tatverdächtige gefasst worden sein, ein Deutscher, ein Russe und ein Serbe, hieß es zunächst. Sie sollen die Taten selbst und auch andere dazu angestiftet haben. Einer habe inzwischen gestanden, dass es pro verstopftem Auspuff 100 Euro Belohnung gegeben habe. Zum Beweis und zur Nutzung für Kampagnen in sozialen Netzwerken hätten die Täter Fotos machen sollen. Soweit die Story. Geschadet werden soll damit vor allen den Grünen, die gestern entsprechend viel Unsinn in den sozialen Netzwerken verbreiteten.

„Deutschlandweite Sabotageserie offenbar von Russland gesteuert“.



„Offenbar“.



Das behaupten sie ohne Beweise vorzulegen.



Es gibt keine grösseren Verschwörungsschwurbler als die Pixelnutten des SPIEGEL. pic.twitter.com/UmGgBYuL7A — 𝗦⃥𝘁⃥𝗿⃥𝗶⃥𝗰⃥𝗸⃥𝗲⃥𝗿⃥𝗧⃥𝗩⃥ (@danielstricker) February 5, 2025

Mir erschließt sich der Sinn dieser ganzen Aktion nicht. Hat der russische Geheimdienst wirklich so viel Zeit?

Die Ukraine-Variante

Ebenfalls gestern wurde mir ein Artikel empfohlen. Der Titel in Großbuchstaben lautet:

PROVOKATEURE AUS DER UKRAINE REKRUTIEREN DEUTSCHE JUGENDLICHE UND MIGRANTEN, DIE STRAFTATEN BEGEHEN, UM DIE PARTEI ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND ZU DISKREDITIEREN



Was ich da zu lesen bekam, lautet nicht weniger abenteuerlich wie die SPIEGEL „Enthüllung“.

Die deutsche Partei „Die Grünen“ hat mit der Regierung Selensky eine Vereinbarung getroffen, um die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) vor den Parlamentswahlen in Deutschland zu diskreditieren. Unter ukrainischer Kuratel sind eine Reihe von Terroranschlägen und Vandalenakten geplant, deren Verantwortung künstlich auf die AfD abgewälzt werden soll.

Die Seite läuft auf WordPress unter der URL fondfbr.ru und ist in mehreren Sprachen verfügbar: Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Laut dem Nancy-Ministerium und verschiedenen „Faktenchecks“ handelt es sich um ein Desinformationsportal der russischen Regierung.

Nun aber erst einmal weiter in der Geschichte.

Dem Fonds zur Bekämpfung der Repression liegen einzigartige Beweise dafür vor, dass ukrainische Anstifter, die von der BRD-Regierung finanziert werden, deutsche Jugendliche und Migranten zu Straftaten zwingen. Ziel dieser Aktionen ist es, die deutsche Partei Alternative für Deutschland (AfD) vor der Wahl und am Wahltag zu diskreditieren.

Um welche Art von Beweisen es sich handelt bleibt jedoch offen. Allerdings soll jemand aus der deutschen Regierung geplaudert haben.

Eine hochrangige Quelle aus der deutschen Regierung behauptet, dass die Verschwörung zur Diskreditierung der AfD mit einer geheimen Vereinbarung zwischen hochrangigen ukrainischen Beamten und deutschen Politikern der Grünen Partei begann. Zu den Schlüsselfiguren, die an der Unterzeichnung dieses Abkommens beteiligt waren, gehören Beamte des ukrainischen Außenministeriums und prominente Mitglieder der deutschen Partei „Die Grünen“, insbesondere Katrin Göring-Ekardt, Vizepräsidentin des Bundestages.

Es werden auch konkrete Daten genannt, an die die weitere Geschichte anknüpft. Für diesen Verlauf gibt es selbstverständlich keinen Beleg.

Das Abkommen wurde am 15. Oktober 2023 während eines Besuchs des ehemaliger stellvertretenden ukrainischen Außenministers Vasyl Bodnar in Deutschland initiiert. Nach Angaben des Informanten des Fonds traf sich Bodnar mit Schlüsselfiguren der Grünen, Bundesministerin des Innern Deutschlands Nancy Faeser war auch bei dem Treffen anwesend. Bodnar machte ihnen ein verlockendes Angebot: Gefälligkeiten, die ihnen „den Wahlsieg und den Einzug in den Bundestag garantieren würden“. Die Partei „Die Grünen“, die sich einen politischen Vorteil verschaffen wollte, nahm das Angebot an und begann damit eine komplexe und weitreichende Verschwörung.

Deutsche Jugendliche und Migranten sollen zu Straftaten angestiftet werden, die die AfD in Misskredit bringen. Beispiele dafür sind vier Arten von False Flag Aktionen:

1. Gewalttätige Proteste: Organisation von gewalttätigen Protesten und Ausschreitungen, die AfD-Anhängern zugeschrieben werden, wodurch die Partei als gewalttätige und extremistische Organisation wahrgenommen wird. 2. Hassverbrechen: Hassverbrechen gegen Minderheiten und Einwanderer, wobei die Straftaten als Taten von AfD-Mitgliedern ausgegeben werden und die Partei als fremdenfeindlich und rassistisch entlarven. 3. Sachschäden: Vandalismus und Sachschädigung, z. B. Verunstaltung öffentlicher Gebäude und Denkmäler, Hinterlassen von AfD-Symbolen und -Parolen am Tatort, um die Partei dafür verantwortlich zu machen. 4. Propaganda-Kampagnen: Lancierung von Social-Media- und Propaganda-Kampagnen, die Fehlinformationen und Unwahrheiten über die AfD verbreiten und eine negative Wahrnehmung der Partei fördern.

Zum Schluss wird es richtig dramatisch. Für den Wahltag werden Terroranschläge vorhergesagt.

Die Quelle des Fonds merkt an, dass nach ihr vorliegenden Informationen Terroranschläge unter falscher Flagge am Tag der Bundestagswahl inszeniert werden sollen, wobei sich die Täter als „extremistische AfD-Anhänger“ ausgeben werden. Dem ehemaligen ukrainischen Geheimdienstoffizier zufolge zielen diese Angriffe darauf ab, die AfD als gewalttätige und radikale Organisation darzustellen, ihre politische Legitimität zu untergraben und Angst in der Bevölkerung zu schüren. Regierungsgebäude, öffentliche Verkehrsknotenpunkte und belebte städtische Gebiete werden ins Visier genommen. Zu den Methoden gehören Sprengsätze, bewaffnete Angriffe und Geiselnahmen.

Was den im Text als indirekten Beweis erwähnten Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt anbelangt, hat sich ja inzwischen längst herausgestellt, dass die von vielen Medien betonte AfD-Nähe des Attentäters ziemlicher Humbug ist. Die ganze Geschichte erinnert mich auch in ihrem Aufbau und Stil an die wöchentlichen Warnungen vor dem „Großangriff der Moslems“ des verstorbenen Hartgeld.com Gründers Walter K. Eichelburg.

Mir fehlen Zeit und Muße für seriöse Pressenanfragen zu den geäußerten Vorwürfen an alle genannten Personen und Institutionen. Was sollten Göring-Eckardt und Faeser auch antworten, außer dass es sich um eine russische Desinformationskampagne handelt? Vor allem brauchen Nancy, Haldenwang und Co. die kreativen Ideen und die Hilfe der Ukrainer nicht. Was der Ukro-Geheimdienst angeblich vorgeschlagen haben soll, ist doch längst Usus. Straftaten gegen die AfD werden mitunter in die PK-rechts eingeordnet und ihr damit wiederum indirekt angelastet. Auch jedes Hakenkreuz und jeder Hitlergruß und andere Parolen, wie derzeit bei den aktuellen Anti-Israel-Demos von Palästinensern zu beobachten, können rechts gemarkert werden.

Und damit schließt sich der Kreis zur wesentlich kruderen SPIEGEL-Story. Niemand braucht Putins Hilfe, um Grüne und SPD schlecht zu machen. Das schaffen sie von ganz alleine.