Deutschlands Ukraine-Politik: Milliarden ohne Gegenwert

von Klaus Neumann | Seit Beginn des Ukraine-Krieges inszeniert sich Berlin als treuer Unterstützer Kiews. Milliardenkredite, Waffenlieferungen, Hilfspakete – die Liste deutscher Beiträge ist lang. Kaum ein anderer europäischer Staat hat in diesem Ausmaß bereitwillig gezahlt. Doch während Deutschland sich finanziell verausgabt, stellt sich eine unbequeme Frage: Was bekommt unser Land eigentlich zurück?

Die Realität auf dem Schlachtfeld ist ernüchternd. Russland kontrolliert inzwischen neue Gebiete im Osten und Süden der Ukraine, mitsamt landwirtschaftlichen Flächen und strategisch wichtigen Regionen. Gleichzeitig drängen amerikanische Unternehmen in den Reststaat hinein. Ob Kohleminen im Donbass, Öl- und Gasfelder, Uranlagerstätten oder seltene Erden – überall sichern sich US-Firmen Zugänge, Konzessionen und Beteiligungen. Für Washington ist die Ukraine längst nicht nur ein geopolitisches Projekt, sondern ein Rohstoffparadies, das man unter seine Aufsicht stellen will.

Deutschland hingegen? Wir zahlen – und schauen zu. Berlin verhält sich, als wäre es die moralische Pflicht, unbegrenzt Geld zu geben. Doch weder die USA noch andere Verbündete handeln so. Washington investiert in erster Linie dort, wo amerikanische Konzerne profitieren. Deutschland dagegen überweist Milliarden, gewährt Kredite, deren Rückzahlung höchst unsicher ist, und nimmt im eigenen Land wirtschaftliche Belastungen in Kauf. Die Frage drängt sich auf: Ist das kluge Politik – oder schlicht naive Selbstaufgabe?

Während das Kanzleramt neue Hilfspakete für Kiew verkündet, kämpft Deutschland mit hausgemachten Krisen. Marode Infrastruktur, überlastete Sozialsysteme, eine schwächelnde Industrie und explodierende Energiekosten. Jeder Euro, der in der Ukraine versickert, fehlt bei der Modernisierung von Schulen, beim Ausbau des Gesundheitssystems oder bei der Entlastung der Bürger.

Deutschland ist weder ein Wohltäter noch ein Altruist – und sollte sich auch nicht so verhalten. Außenpolitik muss nüchternen Interessen folgen, nicht moralischen Illusionen. Wenn Berlin weiterhin Milliarden in die Ukraine pumpt, muss es dafür eine klare Gegenleistung geben. Zugang zu Ressourcen, wirtschaftliche Kooperationen, verbindliche Rückzahlungspläne – irgendeine Form der Absicherung. Alles andere bedeutet, dass Deutschland zahlt, während andere profitieren.

Die USA haben das längst verstanden. Sie stellen keine Fragen der Moral, sondern sichern sich handfeste Vorteile. Deutschland dagegen spielt den edlen Ritter – und bleibt am Ende der Verlierer.

Es ist höchste Zeit, dass Berlin seine Ukraine-Politik neu definiert. Solidarität ist kein Ersatz für Interessenpolitik. Wer in einer Welt der knallharten Geopolitik überleben will, darf sich nicht auf die Rolle des selbstlosen Zahlmeisters reduzieren lassen. Deutschland braucht eine nüchterne Strategie: Hilfe nur gegen konkrete Gegenleistungen. Alles andere wäre nichts anderes als politische Selbsttäuschung – und ein Verrat an den eigenen Bürgern.