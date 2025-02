Deutschland wird Blau

Reicht’s? Erste Prognosen sind raus. Und demnach ist das BSW „rrrrrrraus!“ Auch die FDP hat es nicht geschafft. Was ist mit den anderen? Der Staatsfunk sieht die AfD nur bei ca. Prozent. Bitte, da geht noch was. In Anbetracht der Lage unseres Landes ist das Ergebnis niederschmetternd, auch wenn die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zu den vorherigen Wahlen nahezu verdoppelt hat. Doch bis das amtliche Endergebnis vorliegt, kann noch einiges geschehen.

