Während die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beim Gipfel in Tianjin die Weichen für eine multipolare Weltordnung stellt, steht Deutschland wieder einmal abseits. Die Annäherung Chinas an Indien und die Gründung der SOZ-Entwicklungsbank (BRICS-Bank) markieren Meilensteine, die Deutschland als Exportnation bitter nötig hätte. Doch die Bundesregierung verschläft diese Entwicklungen, wie MEP Petr Bystron (AfD/ESN) kritisiert. Schon 2022 forderte er im Bundestag, den Dialogpartnerstatus bei der SOZ anzustreben, um an sicherheits- und wirtschaftspolitischen Prozessen teilzuhaben.

Stattdessen bleibt Deutschland isoliert, während andere Staaten ihre Souveränität stärken und neue Bündnisse schmieden. Ein fatales Signal: Berlin ignoriert die geopolitische Realität und riskiert den wirtschaftlichen Abstieg.