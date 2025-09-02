Während die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beim Gipfel in Tianjin die Weichen für eine multipolare Weltordnung stellt, steht Deutschland wieder einmal abseits. Die Annäherung Chinas an Indien und die Gründung der SOZ-Entwicklungsbank (BRICS-Bank) markieren Meilensteine, die Deutschland als Exportnation bitter nötig hätte. Doch die Bundesregierung verschläft diese Entwicklungen, wie MEP Petr Bystron (AfD/ESN) kritisiert. Schon 2022 forderte er im Bundestag, den Dialogpartnerstatus bei der SOZ anzustreben, um an sicherheits- und wirtschaftspolitischen Prozessen teilzuhaben.
Stattdessen bleibt Deutschland isoliert, während andere Staaten ihre Souveränität stärken und neue Bündnisse schmieden. Ein fatales Signal: Berlin ignoriert die geopolitische Realität und riskiert den wirtschaftlichen Abstieg.
Bei der SCO-Tagung in Tianjin wurden folgenschwere politische Weichenstellungen vorgenommen. Die Annäherung Chinas an Indien sowie die Gründung der SCO-Entwicklungsbank (BRICS-Bank) sind ein großer Schritt hin zu einer multipolaren Weltordnung. Deutschland und die EU bleiben hinter den Weltmächten zurück.
Die Weiterentwicklung der multipolaren Weltordnung hat politische, militärische und wirtschaftliche Auswirkungen für Deutschland und die EU. Während immer mehr Staaten ihre Zusammenarbeit ausbauen und über neue Institutionen wie die SCO-Entwicklungsbank ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit gegenüber dem Westen stärken, bleibt Deutschland außen vor. Dabei ist es im Interesse Deutschlands als Exportnationen, an diesen Entwicklungen zu partizipieren.