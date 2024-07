Deutschland heute: 20.000 Horcher und Gucker beobachten Sie rund um die Uhr

Die Zahlen werden immer verrückter. Die deutschen sogenannten “Verfassungsschützer” vermehren sich von Tag zu Tag. Eine zweifelhaft eindrucksvolle Statistik gibt das für den Bund wieder: In den letzten 7 Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten beim “Bundesamt für Verfassungsschutz” von ca. 3.200 auf heute 4.500 (hier , hier). In den zusätzlich tätigen Landesämtern sind nach einem Artikel der “Berliner Zeitung” noch einmal 4.200 Beschäftigte tätig. Dazu kommen laut “BZ” weitere 6.500 Leute des Bundesnachrichtendienstes.

Nehmen wir die mittlerweile rund 9.000 Inlandsspione und ordnen ihnen die – niedrig geschätzte – Zahl “freier Mitarbeiter” der Type Anetta Kahane in Höhe von 11.000 zu, so landen wir bei 20.000 Inlandsspionen. Diese Bezeichnung ist korrekt, weil die Beobachter allesamt verdeckt arbeiten – bis hinein in die letzte Schlafzimmerunterhaltung via Smartphone-Partizipation.

Plastisch sollte man sich das am Bild einer Deutschland-Wandkarte vorstellen, in die 20.000 Nadeln mit dem bekannten roten Kopf hineingesteckt sind. Man kann sich nirgendwo bewegen, ohne auf einen Inlandsspion zu stoßen. Wenn Sie sich nicht bewegen, stören Sie vielleicht Merkwürdigkeiten des Staatstrojaners in ihrem Rechner oder das Knacken beim Abhören Ihrer Festnetz- und Mobiltelefone (hallo, Frau Merkel!).

Auf keinen Fall vom rechten, ähh…, linken Wege abkommen

Die Haldenwangs und Fesers wollen sicher gehen, dass Sie nicht vom rechten, ähh…, linken Wege abkommen. Falls das drohen und Sie sich in Richtung falscher Meinungen bewegen sollten, stehen Ministerien, Meldetelefone, Internetplattformen und Hundertschaften in Regierungsorganisationen rund um die Uhr bereit, Sie zu korrigieren. Das beste Deutschland aller Zeiten is going on und Frau Bundestags-Vizepräsidentin Göring hat sich drauf gefreut.