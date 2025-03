Es wird eine Kapitulation ganz ohne Krieg. Noch nicht einmal Bundeskanzler, aber schon jetzt zerstört Friedrich Merz unser Geld. Er plant zusammen mit der SPD, 800 Milliarden Euro Schulden zu machen. Unser Geld wird dann so schwach wie früher die italienische Lira oder die griechische Drachme. Das sind die Gründe:

1. Horror-Inflation: Merz zerstört Euro

Jeder weiß: Wenn der Staat Geld druckt und Schulden macht, steigen die Preise. Merz‘ Schulden-Orgie bedeutet, dass Brot, Butter und Miete teurer werden. Das Gehalt reicht dann noch weniger bis zum Monatsende. Wir sinken auf das Niveau von Griechenland. Einen „Retter“ für Deutschland gibt es im Notfall nicht.

2. Trickbetrug mit der Schuldenbremse

Deutschland hat eine Schuldenbremse im Grundgesetz, damit Politiker nicht nach Belieben bei den Banken Geld aufnehmen können. Merz umgeht sie einfach, indem er mit Hilfe der SPD darüber über ein „Sondervermögen“ abstimmt, noch vor dem Zusammentreten des neuen Bundestags. Der Grund ist, dass AfD und Linke im neuen Bundestag zusammen die Schuldenaufnahme blockieren würden.

3. Euro-Absturz: Dein Erspartes in Gefahr

Was passiert, wenn Deutschland anfängt, sich hemmungslos zu verschulden? Andere Länder werden nachziehen. Italien und Griechenland werden ebenfalls mehr Geld drucken. Das Ergebnis ist, dass der Euro abstürzt. Urlaub, Miete und Essen werden unbezahlbar. Dein Erspartes frisst die Inflation. Für Kredite fallen höhere Zinsen an.

4. Die internationale Presse warnt

Ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 5. März 2025 trägt den Titel „Friedrich Merz’ Schuldenorgie: ein verheerender Kurswechsel“. Aus England berichtet The Guardian über einen drohenden Vertrauensverlust und demokratischen Missbrauch. Die Financial Times warnt vor steigenden Anleiherenditen und Investoren-Skepsis. The Times hebt die enormen Verteidigungskosten hervor, die Deutschland langfristig belasten könnten.