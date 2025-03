Wenn der Bau von Autos nicht mehr klappt, dann kommt der „Anführerbefehl“ aus Berlin gerade wie gerufen. Die deutsche Autoindustrie taumelt, Verkaufszahlen stürzen ab, Arbeitsplätze schwinden, und Volkswagen droht mit Werksschließungen. Doch die oberste „Heeresführung in spe“ hat die perfide Lösung: Panzer statt Familienautos, Kriegswaffen statt Zukunft. Die Wähler erstarren vor Angst, denn sie wurden vor der Wahl mit Friedensversprechen getäuscht, nur um jetzt die Aufrüstung einer ganzen Industrie zu erleben. Diese selbsternannten Strategen zwingen Deutschland zurück in einen Albtraum, den wir nie wieder wollten, und die Bürger spüren das Grauen, während die Konzerne gehorchen.

Stalingrad, nur 400 Kilometer östlich der Ukraine, lastet schwer auf der Seele, kein vergessenes Detail, sondern ein entsetzliches Fiasko. Damals zwang man die Industrie, für den Krieg zu produzieren, Daimler, Porsche, MAN bauten die Maschinen des Todes. Hunderttausende starben in einer Schlacht ohne Sinn, ein Mahnmal für Größenwahn und Scheitern. Heute wiederholt sich das Grauen, nicht unter Zwang, sondern mit kalter Berechnung. Die „Heeresführung in spe“ nennt es Verteidigung, doch es ist blanker Verrat, ein schmutziger Deal aus Angst und Gier. Die Autoindustrie, einst Stolz der Nation, wird zur Kriegsmaschine, und der Volkswagen-Panzer rollt schon, ein Symbol der Furcht, das die Vergangenheit heraufbeschwört. Die Wähler stehen da, verraten und hilflos, während die Geschichte sich dunkel wiederholt.

Die Friedensbewegung schweigt, erstarrt, wo sie einst laut gegen Krieg rief. Hunderttausende wurden zu Kundgebungen gekarrt, weil gegen eine Bundestagsabstimmung protestiert werden sollte. Doch jetzt herrscht Schweigen im Walde. Politiker, die Nachhaltigkeit schworen, treiben nun die Militarisierung voran, und die Bürger zittern vor dem, was kommt. Stalingrad zeigt, dass Rüstung kein Ausweg ist, sondern ein Pfad ins Verderben. Doch die „Heeresführung in spe“ blendet die Warnung aus, lässt bald Militärfahrzeuge bauen, als könnten sie das Blut der Geschichte tilgen. Der Volkswagen-Panzer kommt, er rollt über den Betrug an den Wählern, über jede Hoffnung auf Frieden, und wenn niemand eingreift, rollt er weiter, bis dorthin, wo Deutschland einst zerbrach.

Die Angst schreit laut, doch die demokratisch gewählten Strategen (wieder einmal) bleiben taub.