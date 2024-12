Der unvorbereitete Putin wird langsam zur Rechenschaft gezogen

in

Von Paul Craig Roberts | John Helmers Bericht vom 8. Dezember aus Moskau bestätigt meine Schlussfolgerung, dass die Unfähigkeit der russischen Regierung, die Realität anzuerkennen und sich stattdessen auf Vereinbarungen mit Russlands Feinden zu verlassen, zum Scheitern führt. In der Ukraine versuchte der Kreml, den Konflikt zu minimieren, und maximierte ihn dadurch. In Syrien führte das Setzen auf diplomatische statt auf militärische Mittel zu einer massiven strategischen Niederlage für Russland und den Iran. Der Nahe Osten, wo sich das Kräfteverhältnis gegen die US-amerikanische/israelische Vorherrschaft richtete, wurde an Großisrael und die US-Kontrolle über Ölströme und Wasserwege verloren.

Aus Moskau berichtet John Helmer, dass die Schuldzuweisungen für Putins Verlust von Syrien zunehmen. Und nicht nur Putin wird dafür verantwortlich gemacht, sondern auch die Befehlshaber der russischen Streitkräfte in Syrien, Generalstabschef General Waleri Gerassimow, der russische Militärgeheimdienst (GRU) und das Verteidigungsministerium. Sie alle werden kritisiert, weil sie es versäumt haben, den israelisch-amerikanisch-türkischen Sturz von Assad und der syrischen Regierung zu erkennen, davor zu warnen und diesen zu verhindern.

Dieselbe Gruppe von Versagern wird verdammt, weil sie nicht verhindert hat, dass die israelische Luftwaffe den Nachschub für die Hisbollah und die iranischen Revolutionsgarden behindert hat. Wie amerikanische Präsidenten stellt auch Putin die Verteidigung Israels über die Interessen seines eigenen Landes. Putin fürchtet so sehr, Israel zu verärgern, dass er sich ständig weigerte, seinem syrischen Verbündeten Luftschutz gegen israelische Angriffe zu gewähren.

Jetzt, da Putin und Lawrow, im Grunde zwei amerikanische Liberale des 20. Jahrhunderts, sich und dem Iran, Russlands letztem verbliebenen Verbündeten im Nahen Osten, eine massive strategische Niederlage beschert haben, ist es wahrscheinlich, dass Netanjahu und Trumps zionistische Beauftragte aggressiver gegen Iran und Russland vorgehen werden. Die Zionisten haben eine Glückssträhne, denn sie haben ihren Niedergang auf einen Schlag umgekehrt, während Putin wieder einmal auf seinem Hintern saß. So sehr ich Putin auch bewundere, er ist sicherlich nicht proaktiv oder sich dessen manchmal nicht bewusst. Daher fehlt ihm die Führungsfähigkeit, die ein Führer eines bedrohten Landes braucht. In Friedenszeiten wäre Putin perfekt, aber einer existenziellen Bedrohung ist er nicht gewachsen. Putin und Lawrow haben zu viel Angst, jemanden zu verärgern, um handeln zu können.

Ich kann nicht sagen, wie weit die Schuldzuweisungen gehen werden. Sollte Washington aber auch mit seiner Farbrevolution in Georgien Erfolg haben, könnten die zionistischen Neokonservativen mit ihrem Plan, Putin zu destabilisieren, Erfolg haben. Ob Putins Sturz der neokonservativen Agenda dienlich wäre, hängt von seiner Nachfolge ab. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Putin durch einen entschlosseneren Kriegsführer ersetzt wird.

Unabhängig davon hat die russische Niederlage zu einem Verlust von Vertrauen in Putins Führung geführt und wird zu weiteren Provokationen führen, die dem Frieden nicht zuträglich sind.

Übersetzung: antikrieg.com