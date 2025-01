Der Ukraine-Konflikt ist nach Russland vorgedrungen, und Russlands Abkommen mit dem Iran ist eine große Null

Von Paul Craig Roberts | Russlands Konflikt mit der Ukraine beschränkt sich nicht mehr auf den Donbass. Der Krieg ist zwar nicht tief in die Ukraine eingedrungen, aber er ist tief nach Russland vorgedrungen. Laut russischen und ukrainischen Nachrichtenberichten haben die USA und die NATO letzte Woche russische Städte und Einrichtungen mit Hunderten von Raketen und Drohnen aus der Ukraine angegriffen. Industrielle und militärische Einrichtungen sowie Ölraffinerien wurden angegriffen, Treibstoffvorräte zerstört und russische Schulen in drei Städten mussten geschlossen werden. Die Städte, die von den Angriffen der USA/NATO betroffen waren, waren Engels, Saratow, Kasan, Brjansk und Tula. Diese Angriffe dringen tief in Russland vor und bringen den Krieg in die Wolgaregion und die Republik Tatarstan. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Luftangriffe auf Russland aufhören werden, nur weil die Ukraine im Donbass besiegt ist.

Es ist höchst außergewöhnlich, dass Putin es vorzieht, dass russische Städte angegriffen werden, anstatt ausreichend Gewalt anzuwenden, um den Ukraine-Konflikt zu beenden. Wie können sich Russen sicher fühlen, wenn Schulkinder weit weg von der Ukraine einem Luftangriff ausgesetzt sind?

Bei diesem Gedanken stellt sich die Frage, ob Putin und dem russischen Generalstab in den Sinn gekommen ist, dass Washington diese Angriffe dazu nutzen könnte, die Standorte der russischen Luftabwehr zu kartieren und Russland auf Luftangriffe vorzubereiten, um es zu überraschen, wenn die Raketen mit nuklearen statt konventionellen Sprengköpfen eintreffen. Alle reden vom Zusammenbruch der Ukraine, aber die Raketen schlagen immer tiefer in Russland ein. Lassen diese Angriffe das Vertrauen der Russen in Putin zusammenbrechen?

Es ist wirklich außergewöhnlich, dass Putin es duldet, dass die USA/die NATO russische Städte durch Stellvertreter angreifen. Hat Putin seine Aussage vergessen, dass Russland nie wieder einen Krieg auf seinem eigenen Territorium führen wird?

Es ist ebenso außergewöhnlich, dass Russland Washington und die NATO-Länder weiterhin mit Energie und strategischen Mineralien wie angereichertem Uran versorgt, mit der wahrscheinlichen Zerstörung der TurkStream-Pipeline durch Washington konfrontiert ist und Washington nie für die Zerstörung der NordStream-Pipeline verantwortlich gemacht hat. Das Phänomen, seine Feinde zu beliefern, die Krieg gegen einen führen, ist mir neu. Ukrainer in deutschen Panzern sind in Kursk eingerollt, und Putin will Energie an Deutschland verkaufen.

Was auch immer das sein mag, es ist kein ernsthafter oder verantwortungsvoller Ansatz für einen Krieg. Es ist die Verantwortung eines Kriegsführers, den Krieg schnell zu beenden und ihn nicht länger hinauszuzögern, als Stalin brauchte, um die Wehrmacht aus Russland und Osteuropa zu vertreiben und Berlin zu besetzen, als die russische Gegenoffensive begann.

Was Putin brauchte, war die militärische Angst des Westens vor Russland. Stattdessen hat er den Westen davon überzeugt, dass es in Russland keine roten Linien gibt.

Im Interesse des Friedens habe ich lange für einen russisch-iranisch-chinesischen gegenseitigen Verteidigungsvertrag wie die NATO plädiert. Anscheinend sind die Regierungen zu ängstlich oder misstrauisch gegenüber einander – und wenn letztere den Fehler gemacht haben, ihr gegenseitiges Misstrauen gegenüber Washington zu zeigen –, um sich gegen eine Aggression zu vereinen.

Statt einer sinnvollen Vereinbarung unterzeichnete Putin letzten Freitag mit dem Iran ein „umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen“, das weit an dem vorbeigeht, was nötig ist. Das Abkommen bekräftigt, dass „unsere Länder fest an den Prinzipien der Vorherrschaft des Völkerrechts, der Souveränität der Staaten und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder festhalten“, sagte Putin.

Aber was soll das? Es ist schwer zu glauben, dass Putin und der Iran noch nicht wissen, dass dem Westen das Völkerrecht, Souveränität und Nichteinmischung völlig egal sind. Was glaubt Putin, was der Westen in der Ukraine tut, mit Sanktionen, mit stellvertretenden Angriffen auf russische Städte? Wo im Nahen Osten sieht der Iran keine Einmischung des Westens?

Die Sicherheits- und Verteidigungsbestimmung beschränkt sich auf „wenn eine der Parteien Opfer einer Aggression wird, sollte die andere dem Aggressor keine Hilfe leisten.“

Es ist ein zahnloses Abkommen. Russischer und iranischer Kulturaustausch, Austausch von Militärdelegationen und Hafenbesuche von Kriegsschiffen bedeuten keine Abschreckung oder Schutz vor der Aggression des Westens. John Helmer beschreibt es als „eine Erklärung des Vielleicht – wir versprechen, nett zueinander zu sein, wenn möglich, vielleicht.“ (> LINK auf englischsprachige Website)

Einige Kommentatoren haben die zahnlose Sicherheitsklausel damit wegdiskutiert, dass Russland und der Iran den Nahen Osten unterschiedlich sehen und die Konflikte des Iran außerhalb des Bereichs der russischen Interessen liegen könnten. Das ist eine einfallslose Erklärung. Wenn der Iran wie Syrien, Libyen oder der Irak fällt, wird Washington Dschihadisten in die Russische Föderation schleusen. Als Puffer für Russland ist der Iran genauso wichtig wie die Ukraine, wenn nicht sogar wichtiger. Es ist außergewöhnlich, dass Putin das nicht sieht.

Wir wissen nicht, ob Trump versuchen wird, sich aus Washingtons Krieg gegen Russland in der Ukraine zurückzuziehen, oder ob Trumps pro-zionistische Beauftragte für einen Krieg gegen den Iran agitieren werden. Aber der Iran hätte bei den Verhandlungen über das Abkommen betonen sollen, dass Trumps hochrangige Beamte erklärte Feinde des Iran sind, und versuchen sollen, etwas mehr aus Putin herauszuholen als Russlands Versprechen, den Westen bei einem Angriff auf den Iran nicht zu unterstützen.

Putin könnte einen geheimen Plan haben, den er mit dem Anschein von Schwäche tarnt. Wenn das so ist, besteht das Risiko, dass Washington das, was er wahrnimmt, als Schwäche sieht. Die Gefahr, die mir schon lange Sorgen bereitet, ist, dass Washington, wenn es Schwäche erkennt, zu viel Druck ausübt und Putin zum Kampf oder zur Kapitulation zwingt. Ich bezweifle, dass das russische Militär ihm eine Kapitulation erlauben würde.