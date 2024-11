Der „Taurus“-Marschflugkörper bedroht Russlands Führung stärker als die deutsche Wehrmacht im Jahr 1941 

in

Man kann keinen politischen Artikel mehr schreiben, ohne auf die grenzenlose Infantilität und Dummheit der Berliner Altparteienpolitik zu referieren. Ähnlich wie der Spitzturm „Burj Khalifa“ in Dubai von jedem Flecken des Landes aus gesehen wird, stößt man in der Berliner Politik von überall auf das lebensgefährliche, kindlich-dämliche Gehabe , das alles andere überragt. Die altbekannte „Berliner Schnauze“ ist zum Umgangston mit der Nuklearmacht Russland geworden, ohne dass Deutschland sich gegen das fällige Maul-Stopfen irgendwie zur Wehr setzen könnte. Das Berliner Verhalten ist weder im Kindergarten, noch auf analoger politischer Ebene zu empfehlen. Denn Russland sieht nicht ein, wieso es sich – 80 Jahre nach dem von unserem Land bewirkten Kriegstod von 27 Millionen Sowjetmenschen – schon wieder von deutschen Soldaten beschießen lassen soll. Dieses Mal mit „Taurus“-Raketen, die – je nach Sprengkopf – den Kreml samt Millionen Menschen binnen wenigen Minuten auslöschen können.

Der Berliner Laienspielschar mit der Bombe in der Hand – bestehend aus überwiegend Kriegsdienstverweigerern und Wehruntauglichen – ist nicht klar, dass die Taurus-Raketen uns erstens zu einem Angreifer machen, was nach dem Grundgesetz strafbar ist. (Gebraucht wird eine Klage vor dem Verfassungsgericht). Zweitens ist die Tauruswaffe weit gefährlicher für die russische Führung als es der Überfall der deutschen Wehrmacht nach 1941 jemals war. Damals lagen Moskau und die Regierung völlig außer Reichweite und konnten auch im Kriegsverlauf zu keinem Zeitpunkt bedroht werden. Dieser gigantische Unterschied wird von den katastrophalen Minderleistern und Verharmlosern an den Berliner Buffets nicht verstanden. Sie verblöden uns panmedial mit Sprüchen wie „Putin blufft nur“ und „Putin hat noch nie etwas gemacht“.

4-Sterne General Kujat warnt dringendst, aber die Berliner Unverantwortlichen machen das lächerlich

Dass die Berliner Altparteientruppe seit länger als 5 Jahren grundsätzlich falsch liegt mit Allem, was sie diagnostizierte und behauptete (Wirtschaftsentwicklung, Inflation, Energieverfügbarkeit und-preise, Corona- und Masseneinwanderungsfolgen usw usw) ist klar. Die Mandatsträger liegen auch dieses Mal falsch, wenn sie Russlands Warnung vor seiner Existenzbedrohung lächelnd beiseite wischen. Nach dem „unerwarteten“ Einmarsch 2022 in die Ukraine steht der zweite „unerwartete“ Knall bevor – ein russischer Raketenschlag auf Deutschland als Nachschubbasis für den Ukrainekrieg, der völkerrechtlich in Ordnung ginge.

Davor warnt in eindringlichen Worten ein tatsächlicher Fachmann für Kriegsangelegenheiten, der höchste General der Bundeswehr a.D. Harald Kujat in einem aufrüttelnden Interview, das jeder gesehen haben sollte. Kujat zur Eskalation durch deutsche Taurus-Geschosse: Verglichen mit den aktuell in der Ukraine verwendeten britischen „Stormshadow“-Flugkörpern sind die „Taurus“ wie Porsches gegen Fahrräder. Das müsste auch dem Schwachköpfigsten der Berliner Polittruppe genügen, um die Lieferung auszuschließen.

Hier geht es zum Interview mit General a.D. Harald Kujat:https://weltwoche.de/daily/wir-waren-noch-nie-so-nah-an-einem-dritten-weltkrieg-nato-general-harald-kujat-zur-lage/