Der Tag, an dem Frankfurt still stand

Nichts geht mehr. Im Großraum Frankfurt steht der Zugverkehr still. Grund ist angeblich ein IT-Problem bei der Deutschen Bahn. Betroffen sind bislang “nur” S-Bahnen und Regionalbahnen. Alle Züge, die noch unterwegs waren, mussten am nächstgelegenen Bahnhof stoppen. Reisende sollen auf Busse, Straßen- und U-Bahnen ausweichen, um nach Hause zu kommen. Wie lange die Störung andauert, weiß man zur Stunde nicht.

Was steckt wirklich dahinter? Ein Sabotageakt, wahlweise von Putin oder dem “Islamischen Staat” angeordnet oder gar eine False Flag? Oder einfach nur technisches Versagen, was bei der maroden Deutschen Bahn keine Überraschung wäre. So oder so, Deutschland ist kaputt!