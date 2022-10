Der Frieden mit Russland ist alternativlos

Die politische Hirnwäscherei in Deutschland dürfte im laufenden Jahr mehr Absolventen produzieren als unsere Hochschulen. Ständig liest man, wie falsch die Kooperation mit Russland gewesen sei, wie sie uns in eine vermeidbare Abhängigkeit geführt habe und wie wichtig die Bedienung des Ukrainekrieges sei.



Die Friedens- und Wohlstandszeit wird von SPD und Altparteien als historischer Irrtum verkauft

Ein Beispiel für die Unterordnung unter den bellizistisch-amerikanischen Zeitgeist ist die SPD. Ausgerechnet diese Partei, deren Vormann den Friedensnobelpreis für die Beendigung des Kalten Krieges gegen Russland erhalten hat und deren Nachfolgekanzler großen Wohlstand unter Einschluss russisch-deutscher Partnerschaft aufbauen halfen, wendet sich in Gegenrichtung. Der Vorsitzende Klingbeil verkauft unter dem Beifall der Führung die – per „Zeitenwende“ beendete – Friedens- und Wohlstandszeit als historischen Irrtum (hier).

Die Freundschaft von Kanzler Schröder und W. Putin hatte Züge einer Friedensgarantie

Ihren Kanzler der Jahre 1998 – 2005, der das Moment der persönlichen Freundschaft mit dem russischen Präsidenten wie eine Friedensgarantie schaffen konnte, wollen die gewendeten SPD-Apparatschiks sogar aus der Partei werfen. Dabei entgeht ihnen, dass der neue Eiserne Vorhang durch Europa und der Krieg gegen Russland keine Errungenschaften, sondern die schlimmste Wiederkehr überwundener Verhältnisse sind. Politiker in Berlin weisen Russland die alleinige Schuld an der Zerrüttung und dem Ukrainekrieg zu und lassen die Tatsache außer Acht, dass das Land durch die Nato-Erweiterung und jährliche Manöver eigens herangeschaffter US-Divisionen permanent bedroht worden ist. Das Aufheizen der militärischen Konfrontation und der bevorstehende Griff von Ukraine und Nato nach der Krim haben im Februar 2022 den russischen Präventivschlag ausgelöst – so die Moskauer Sicht, der nicht allzu viel entgegenzusetzen ist.



Der Idealzustand für die USA: Sie kassieren und Deutschland und Russland machen sich kaputt

Es müsste einleuchten, dass seit Monaten ein paradoxes Zerstörungsmanöver läuft, auf dessen Trümmern nur ein lachender Profiteur steht: Die USA. Um unsere sprengwütigen Verbündeten wird man sich neue Gedanken machen müssen. Wenn zum Beispiel das mit Geld zugeschüttete Polen weitere Billionen fordert, Frankreich uns die Trasse für eine neue Gaspipeline sperrt und wegen weiterer Diskrepanzen Konsultationen absagt, dann komplettiert das den Eindruck, dass Jahrzehnte deutscher EU-Selbstentleibung zu Masseneinwanderung, Verarmung und Drainage unseres Volksvermögens geführt haben, denen auf der Habenseite nicht einmal mehr der europäische Frieden gegenüber steht.

Fazit: Die Neuorientierung der deutschen Rolle in Europa und gegenüber den USA wird ebenso alternativlos sein wie die Wiederherstellung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu Russland.