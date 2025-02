Der Etikettenschwindel der „Erneuerbaren Energien“

In der politischen und medialen Debatte wird oft von „Erneuerbaren Energien“ gesprochen, als seien sie eine unerschöpfliche, von der Natur geschenkte Quelle, die ewig zur Verfügung steht. Doch dieser Begriff ist nichts weiter als ein geschicktes Framing, das von Politik und Umweltideologen genutzt wird, um eine Illusion von Nachhaltigkeit zu erzeugen. Tatsächlich gibt es keine „Erneuerbaren Energien“ – sondern lediglich Energieträger, die ebenso endlich sind wie fossile Rohstoffe. Die Energie selbst jedoch bleibt stets im Fluss und kann nicht verloren gehen, wie es bereits der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt.

Energie bleibt erhalten, doch die Träger sind begrenzt

Die Idee, dass Wind, Sonne, Wasserkraft oder Biomasse unerschöpflich seien, basiert auf einer Verkürzung der physikalischen Realität. Zwar sind diese natürlichen Prozesse langfristig vorhanden, doch ihre Nutzung als Energieträger ist keineswegs ohne Limitierungen. Windräder benötigen seltene Erden, Solarzellen bestehen aus Rohstoffen, die abgebaut und verarbeitet werden müssen, und Wasserkraft ist stark von geografischen und klimatischen Bedingungen abhängig. Zudem unterliegt die Infrastruktur zur Nutzung dieser Energieträger Verschleiß und muss regelmäßig erneuert werden, was wiederum Ressourcen verbraucht.

Der Mythos der Nachhaltigkeit

Politik und Umweltbewegungen verkaufen die Nutzung dieser Energieträger als nachhaltige Lösung für die Energieversorgung der Zukunft. Dabei wird übersehen, dass auch die Produktion, Wartung und Entsorgung von Windrädern, Solaranlagen und anderen „erneuerbaren“ Technologien erhebliche Umweltschäden und Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Ein Windrad hält nicht ewig, eine Solarzelle verliert mit der Zeit an Effizienz, und Batterien, die zur Energiespeicherung nötig sind, haben nur eine begrenzte Lebensdauer.

Energie ist immer im Wandel – nichts wird „erneuert“

Ein grundlegendes Missverständnis in der gesamten Diskussion ist die Vorstellung, dass Energie „erneuert“ werden könne. Tatsächlich wird Energie niemals erschaffen oder vernichtet, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt. Die Energie, die wir aus Wind oder Sonne gewinnen, ist lediglich ein Momentzustand in einem ewigen Kreislauf der Umwandlung. Ob fossile Brennstoffe oder Sonnenenergie – es geht immer darum, gespeicherte Energie nutzbar zu machen. Der Unterschied liegt lediglich in der Zeitskala, auf der die Umwandlung stattfindet.

Ein irreführender Begriff mit politischer Agenda

Die Bezeichnung „Erneuerbare Energien“ ist ein irreführender Kampfbegriff, der eine ideologische Agenda stützt und physikalische Realitäten ignoriert. Energie bleibt stets erhalten und wandelt sich – doch die Träger, mit denen wir sie nutzbar machen, sind nicht endlos verfügbar. Wer von „Erneuerbaren Energien“ spricht, sollte sich bewusst sein, dass es sich hierbei um einen Euphemismus handelt, der von den realen Grenzen und Herausforderungen der Energieversorgung ablenkt.