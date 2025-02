Dem amerikanischen ÖRR geht’s an den Kragen

Neben Hunderten privaten Sendern gibt es in den USA auch eine Art ÖRR. Der soll nun an die kurze Leine gelegt werden. Während der Wahl 2024 waren 95 Prozent aller Berichte über Trump waren negativ. Die USA machen es vor, dass es möglich ist, dagegen vorzugehen. In Deutschland wird über die AfD negativ oder gar nicht erwähnt. Zahlen müssen wir trotzdem jährlich acht Milliarden Euro für diese Heilige Kuh und ihre Kälber.

PBS and NPR called to face DODGE subcommittee.



The Subcommittee on Delivering on Government Efficiency (Subcommittee) is planning a hearing on federally funded radio and television, referring to it as ‘systemically biased content.’



“The Subcommittee is concerned by Public… pic.twitter.com/UH0qVY8CfU