Das Wort zum…

Sonntag der von den herrschenden EU-Eurokraten dem gemeinen Volke gnädigst zurückerstattet gestundeten Stunde verbrämt „Winterzeit“ titulierten MITTEL-EUROPÄISCHEN WAHRHEITSZEIT sowie zum 340. Geburtstag des Barock-Avantgardisten Domenico Scarlatti und desweiteren zum oral-kulinarischen Gruppenthema „Hauptgang Pökelzunge in Burgunder mit Klößen und einem Gläschen 64er Château Lafite“: Allerdings besteht das oral-kulinarische Gruppenthema nicht nur aus besagtem „Hauptgang Pökelzunge in Burgunder mit Klößen und einem Gläschen 64er Château Lafite“, sondern sollte vielmehr HUNDERTPROZENTIG WAHNHAFT WAHRHAFTIG das WESENTLICH EXISTENTIELLE „UNSERES“ (sic) LEBENSKAMPFES abbilden. Daher stellt das WAHRHAFT WESENTLICHE ALS SOLCHES die VOLUNTARISTISCHE INDIVIDUAL-RE-EVOLUTION AMPHIBISCH HYBRIDER LIBERTÄR-ANTHROPOGENER EXISTENZEN IN LEIB UND SEELE (V.I.R.E.A.H.L.A.E.I.L.U.S.) dar.

Also lautet das Fazit zum Wort zum Sonntag der von den herrschenden EU-Eurokraten dem gemeinen Volke gnädigst zurückerstattet gestundeten Stunde verbrämt „Winterzeit“ titulierten MITTEL-EUROPÄISCHEN WAHRHEITSZEIT sowie zu besagtem 340. Geburtstag des Barock-Avantgardisten Domenico Scarlatti und zu desweiteren besagtem oral-kulinarischen Gruppenthema „Hauptgang Pökelzunge in Burgunder mit Klößen und einem Gläschen 64er Château Lafite“:

NEIN ZUR WELT-OLIGARCHIE!!!

JA ZUR WELT-ANARCHIE!!!

JA ZUM WELT-DADA!!!

… und NEIN! NEIN!! NEIN!!! hierzu …