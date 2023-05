Das Staatsverbrechen gibt’s bei Amazon

In den alternativen Medien wird rumgejammert, daß es das neue Buch von Gunter Frank „Das Staatsverbrechen: Warum die Kórona-Krise erst endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen“ nicht im Buchhandel gibt. Den Buchhandel habe ich schon seit Jahren gemieden, weil es interessante Bücher da nicht gibt. Wenn die Händler mal was Brisantes verkaufen würden, hätten ihnen die Kampfgrupppen der Philanthrophen schon längst die Buden abgefackelt.

Entwarnung: Das Buch gibts bei Amazon.

Die Grenze zwischen Angst und Verbrechen ist fließend. Ich machte mir im Januar 2020 auch Gedanken, habe drei Staubmasken aus dem Baumarkt geholt, ein Bündel Gummihandschuhe und eine Flasche Sagrotan. Erst als der Bayrische Rundfunk am 30.01.2020 durch den verheißungsvollen Mund von Stephanie Probst Kórona als Verschwörung der AfD präsentierte, wurde mir klar, daß es sich um eine politische Seuche handeln müsse. Ich habe dann fast jeden Tag irgendeine Regel gebrochen und mich nicht impfen lassen.

Ich bin ja in den 80ern auch nicht in die Partei eingetreten, obwohl es staatlicherseits und von den Journalisten empfohlen wurde. Ich hatte vor allem Bedenken, daß das irgendwann mal bestraft werden könnte. Ich habe mich getäuscht. Die Genossen sind alle mit dem Schrecken davongekommen. Und so wird es wohl auch mit den Kóronakriminellen laufen. Wenn eine Tätergruppe groß genug ist, kommt sie nicht in die Mühlen der Justiz. Und das ist auch gut so. Halb Deutschland würde im Knast sitzen, wenn das Spritzen gegen Kórona und die Propaganda dafür verfolgt würden. Viel zu teuer. Ein Haftplatz kostet einschließlich der vorherigen Verurteilung im Schnellverfahren 50.000 € pro Jahr.

Es gibt kein Verfahren, welches nur Vorteile hat. Auch das Laufenlassen der Kóronaverbrecher hat Nachteile. Wenn eine rechtliche Beurteilung versäumt wird, bleibt die Spaltung der Gesellschaft umso lebhafter und giftiger. denn das Recht hat ja auch die Funktion Konflikte im Namen des Volks rituell zu beenden.

Frank hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Ohne die Verantwortlichen vor Gericht wird die Korona-Krise weitergehen. Als moralisierendes Drama, in dem Böhmermann, Dr. M. und Lauterbach als verkommene Monster auf den Brettern, die die Welt bedeuten, rumschlurfen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wir haben so viel Rechte hingegeben, daß uns auf nichts ein Recht mehr übrigbleibt.“ (Geh. Rath v. Goethe)