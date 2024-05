Das LKA lügt über den Tatablauf in #Mannheim

in

Es ist mehr als dreist, wie sich Polizei Mannheim und LKA vor der Wahrheit drücken. In mehreren Videos zum Anschlag auf Michael Stürzenberger ist deutlich zu sehen, wie ein Polizeibeamter den mutigen Helfer zu Boden ringt, dadurch dem Täter Luft verschafft und dann tragischerweise von ihm in den Nacken gestochen wird. Der Beamte ringt derzeit mit dem Leben. Laut Darstellung des LKA habe der Beamte einen Verletzten in Sicherheit gebracht. Später sieht man, wie dem Helfer Handschellen angelegt werden.

Nachfolgend die Meldung im Wortlaut, Screenshot angefügt: