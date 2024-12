Das haut dem Fass den Boden raus: AfD-Chrupalla von N-TV dreist beleidigt

in

Tino Chrupalla, AfD-Vorsitzender, wendet sich im Bundestag gegen die weitere Ukraine-Kriegsbefeuerung durch Deutschland, bezeichnet den Krieg als verloren und will Verhandungen mit Russland, um das weitere Sterben nach Hunderttausenden Toten zu beenden. Die Mitgliedschaft in der Nato sieht Chrupalla kritisch (hier).

Unfassbar: Ein Kommentator des Senders N-TV assoziiert Chrupalla daraufhin in einem an Hetze schwer überbietbaren Artikel in Richtung Hitler und „Landesverräter“ (hier).

Der Haupteigentümer von N-TV, der Bertelsmann Konzern müsste entflochten werden. Er verfügt laut Wikipedia über die Medientochter RTL nicht nur über 68 Fernseh- und 31 Radiosender (hier), sondern besitzt auch die bei Betroffenen als Facebook-Zensorin und -Löschzentrum beleumundete Firma Arvato.

Damit schuf Bertelsmann die fatale Voraussetzung, sowohl Parteienkritik bis zum Exzess zu üben als auch mit etwaigen Gegenbewegungen in den sozialen Medien „beschäftigt“ zu sein.

Fazit: Eine derartige Medienübermacht muss weg.