Fünf Landesmedienanstalten haben eine eigene Sonderkommission gegen Alexander Wallasch eingerichtet – die „Prüfgruppe Wallasch“. Ein staatlich finanzierter Apparat, der offenbar nichts anderes zu tun hat, als kritische Stimmen mundtot zu machen.

Ausgerechnet die Berliner mabb – einst das Revier von Wolfram Weimer – führt die Truppe an. Zufall? Wohl kaum.

Der Vorwurf gegen Wallasch: angebliche Verstöße gegen journalistische Grundsätze. Drei Artikel reichen den Behörden schon, um mehrere Tausend Euro an Gebühren und Zwangsgeldern zu fordern. Politisch motivierte Einsch Einsch Einsch Einsch Einsch — der Schlag gegen unliebsame Meinungen kommt inzwischen ganz offen und ohne Tarnung.

Wallasch zieht jetzt vor Gericht. Klage ist eingereicht. Der Kampf beginnt – und er geht weit über eine einzelne Webseite hinaus. Wer hier zuschlägt, will ein Exempel an der gesamten alternativen Medienlandschaft statuieren.

Gleichzeitig frieren die Behörden Einnahmequellen ein: Google-Werbung weg, VG-Wort weg – die Daumenschrauben sitzen. Währenddessen kündigt Wallasch weitere Enthüllungen an, unter anderem über die Bayerische Landesmedienanstalt und ihre Verbindungen zu den Weimers.

Die Botschaft des Systems ist klar: Kuschen oder zahlen.

Wallaschs Antwort: Nicht mit uns.

Wer unabhängige Medien nicht verlieren will, muss sie unterstützen – jeder Euro ein Schlag gegen den staatlich geförderten Zensurapparat. Auch wenn viele Plattformen miteinander in Konkurrenz stehen, sollten sie in diesem Punkt zusammen halten. Letztes Jahr haben unsere Leser und Unterstützer O24 gerettet – heute trifft es einen anderen und morgen vielleicht schon wieder uns.