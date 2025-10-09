Recht auf Kindesentzug!

Chancengleichheit sichern, blabla. Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern, blabla. Den Kindern aus bildungsfernen Schichten wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag gewährleisten, blabla. Alles nur zum Wohl der Familien. Eltern sollen sogar das Recht bekommen, die Ganztagsbetreuung einzuklagen, wenn die Kommune nicht genügend Plätze anbietet.

Bitte, wer außer Rabeneltern, hat denn ein Interesse daran, diesem Obrigkeitsstaat die eigenen Kinder freiwillig auszuliefern und beschwert sich dann noch lautstark, wenn dieser Moloch sie nicht sofort fressen will?